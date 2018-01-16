Medyanın, halkın ve özel sektörün en şeffafları ödüllerini aldı

Son Güncelleme 9 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 16:24 |9 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin, Paksoy Hukuk Bürosu ile işbirliğiyle gerçekleştirilen Şeffaflık Ödülleri Töreni'nde Medya, Yurttaşlık/Sivil girişim ve Kurumsal Şeffaflık kategorilerindeki şeffaflık ödüllerini sahiplerini buldu. Medya dalında ödüle, Paradise ve daha önce de Panama belgeleriyle ilgili haberler yapan Cumhuriyet Gazetesi'nden araştırmacı gazeteci Pelin Ülker layık görülürken, yurttaşlık/sivil girişim kategorisinde ödülün sahibi Yolsuzluklara ve Haksızlıklara Karşı Mücadele Derneği oldu. Kurumsal Şeffaflık kategorisinde ise ödülün sahibi belirlenen sınırın üzerinde bir değere sahip ama geri gönderilemeyen hediyeleri kurum içinde düzenlenen bir açık artırmayla satan ve elde edilen geliri bir hayır kurumuna bağışlayan Allianz Sigorta oldu. "9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü"nde açıklanan ödüllerin sahiplerini bulduğu törende konuşan Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, yolsuzluğun toplumu içten içe çürüten, ahlaki yozlaşma yaratan ve insan hakları ihlallerine yol açan temel bir sorun olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Bu konuda bir ilerleme, ancak toplumsal olarak yolsuzluğu toptan reddetmek, ortak bir mücadele sergilemek ve küçük bir örneğine dahi gözlerimizi kapatmamakla mümkün. Yolsuzlukla mücadelede bireysel ve kurumsal çabaların ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatan ödül sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz.” Tören öncesinde gerçekleşen "Yolsuzluğa Karşı Uyumun Yolu – Yolun Uyumu” başlıklı konferansta özel sektörde uyum politikaları ve yolsuzlukla mücadele programları tartışıldı. CNN Türk spikeri Büşra Sanay moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Coca Cola İçecek Hukuk Baş Müşaviri Ertuğrul Onur, ÜNSPED CEO'su Hakan Çınar, Allianz Risk Yönetimi ve Uyum Direktörü Zeynep Karayurt Özhan ve Erdemir İç Denetim Direktörü Cengiz Musaoğlu kendi kurumlarındaki yolsuzlukla mücadele programlarını ve Türkiye'de ve dünyada yolsuzlukla mücadeleye ilişkin neler yapılabileceğine ilişkin önerilerini anlattılar. "EBRD 35 Türk şirketinin yedisine şeffaflık endişesiyle red" Konferansta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ve Devlet Yaptırımları ve Beyaz Yaka suçlarında uzmanlaşmış avukat Elizabeth Robertson da birer konuşma yaptı. EBRD direktörü Tuerkner, geçen yıl kendilerine kredi başvurusu yapan 35 Türk şirketlerin yedisinin başvurusunun "şeffaflığa ilişkin endişeler" nedeniyle kabul edilmediğini söyledi. Robertson da, 2008 krizinden önce avukat olarak başladığı kariyerinde bir etik kodu oluşturulması önerisiyle dalga geçildiğini, ancak, aradan 10 yıl geçtikten sonra artık bunun yeni normal olduğunu vurguladı.

Allianz pahalı hediyeleri bağışa çeviriyor Allianz'dan Zeynep Karayurt Özhan, "Bizim için iyi bir kurumsal vatandaş olmak çok önemli. Tüm iletişimimizde ve iş yapış biçimimizde doğru ve iyi yolları benimsemek DNA'mızda var. Yolsuzluka karşı sıfır tolerans!” dedi ve 150 TL üzerinde değere sahip hediyelerin şirket içinde yapılan bir açıkartırmayla satıldığını ve elde edilen gelirin bir sivil toplum kuruluşuna bağışlandığını söyledi. "Kişi başı gelirin 20 bin dolara çıkması gerek” 100 dolardan pahalı hediyelerin kabul edilmediği Erdemir'in İç Denetim Direktörü Cengiz Musaoğlu da, "Her aksiyonunuzu açık bir şekilde tüm paydaşlarla paylaşabilmek. Fakat baştan yöneticiler sahiplenmedikçe istediğiniz kadar şeffaf olun. Burada yolun çok başındayız. Türkiye'nin en yaşlı şirketi 50-60 yaşında. Kurum kültürü ve liderlik bu işin temeli. Lider bu konuya sahip çıkacak” değerlendirmesini yaptı. "Yolsuzluğun azalması için refah toplumu olmamız ve kişi başı gelirde 20 bin doların üzerine çıkmamız lazım” diyen Musaoğlu pastanın daha geniş kitlelerle paylaşıldığı durumda yolsuzlukla mücadelenin daha kolay olacağını vurguladı.