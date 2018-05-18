Meghan Markle Nasıl Tanınıyor?

Dünya medyası kraliyet düğünüyle ilgili her ayrıntıyı mercek altına alırken, en fazla merak edilen konu şüphesiz İngiltere’nin en gözde bekarıyla evlenmeye hazırlanan Meghan Markle’ın hayatı. Bazılarına göre, Markle’ın hayatı peri masalına benzese de, bu masalda şanslı olan aslında Prens Harry.

Prens Harry ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın aşkı ilk kez geçtiğimiz Eylül’de elele görüldüklerinde ortaya çıktı. İki genç, iki ay sonra da nişanlandı.

Markle’ın öğretmenlerinden Christine Knudsen,

“Prens Harry’yle nişanlanmasından önce, Markle’ın Birleşmiş Milletler konuşmasını öğrencilerle paylaşıyordum. Çünkü sonuçta Markle okulumuzun mezunu, harika bir kariyeri var, çok başarılı ama aynı zamanda topluma yararlı olması gerektiğini hisseden biri” diyor.

Christine Knudsen’a göre, Markle, dengeli ve özgüvenli kişiliği sayesinde öne çıktı.

Knudsen, Markle’ı “Bir şey hakkında şikayet etmek yerine onu değiştirme yolları arardı” diye anlatıyor.

Bir başka öğretmeni Maria Pollia da, Markle’ın çok özel biri olduğunu söylüyor ve, “Nişanlandıklarını duyar duymaz ‘Prens gerçekten çok şanslı’ diye düşündüm” diyor.Çok sayıda televizyon dizisinde yer alan Markle’ın oyunculuk hayatı okul sahnesinde başlamış. Sahnede parlayan genç bir kız olarak hatırlanan Markle her zaman yoksullara yardım etmiş.