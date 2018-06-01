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Mehmet Ali Alabora’nın Oyunu İngiltere Sahnelerinde

01.06.2018 00:12 | Son Güncelleme

Gezi olaylarından sonra Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Mehmet Ali Alabora ve eşi Pınar Öğün, 3 Haziran'da Londra’da "Enough is Enough - Yetti Artık" adlı oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkıyor

Mehmet Ali Alabora’nın Oyunu İngiltere Sahnelerinde

Gezi olaylarından sonra Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Mehmet Ali Alabora ve eşi Pınar Öğün kariyerlerine İngiltere sahnelerinde devam ediyorlar.

Alabora ve Öğün, İngilizler'in karşısına 3 Haziran'da Londra’da sergilenecek "Enough is Enough - Yetti Artık" adlı oyunla çıkıyor.

Meltem Arıkan'ın yazdığı oyunu, Alabora yönetiyor, eşi Pınar Öğün de 3 İngiliz oyuncuyla birlikte sahne alıyor.

Öğün'le aynı sahneyi paylaşan 3 kadın, maruz kaldıkları cinsel şiddeti müzikle anlatıyor.

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