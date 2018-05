Mehmet Ali Alabora’nın Oyunu İngiltere Sahnelerinde

Gezi olaylarından sonra Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Mehmet Ali Alabora ve eşi Pınar Öğün kariyerlerine İngiltere sahnelerinde devam ediyorlar.

Alabora ve Öğün, İngilizler'in karşısına 3 Haziran'da Londra’da sergilenecek "Enough is Enough - Yetti Artık" adlı oyunla çıkıyor.

Meltem Arıkan'ın yazdığı oyunu, Alabora yönetiyor, eşi Pınar Öğün de 3 İngiliz oyuncuyla birlikte sahne alıyor.

Öğün'le aynı sahneyi paylaşan 3 kadın, maruz kaldıkları cinsel şiddeti müzikle anlatıyor.