Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliye talebine ret

Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazlar reddedildi.Tutuklu akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının, müvekkillerinin tahliyesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz, mahkeme tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında geçen hafta hak ihlali kararı vermişti. Karar üzerine Altan’ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini talep etmiş, Mahkeme talebi reddederek Altan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde karar vermişti. Avukatlar karar üzerine bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi avukatların talebini oy çokluğuyla redetti. Mahkeme, "dosya kapsamına göre sanık Mehmet Hasan Altan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösterir mevcut delil durumu, delillerin toplanmamış olması sebebiyle verilen tutukluluğun devamına ilişkin ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla sanık Mehmet Hasan Altan müdafilerinin itirazının reddine, sanık Mehmet Hasan Altan'ın tutukluluk halinin devamına" karar verdi.