HABER

Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliye talebine ret

15.01.2018 22:04 | Son Güncelleme 3 saat önce

Anayasa Mahkemesi’nin hakkında hak ihlali kararı verdiği tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için İstanbul 27.

Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazlar reddedildi.Tutuklu akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının, müvekkillerinin tahliyesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz, mahkeme tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında geçen hafta hak ihlali kararı vermişti. Karar üzerine Altan’ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini talep etmiş, Mahkeme talebi reddederek Altan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde karar vermişti. Avukatlar karar üzerine bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi avukatların talebini oy çokluğuyla redetti. Mahkeme, "dosya kapsamına göre sanık Mehmet Hasan Altan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösterir mevcut delil durumu, delillerin toplanmamış olması sebebiyle verilen tutukluluğun devamına ilişkin ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla sanık Mehmet Hasan Altan müdafilerinin itirazının reddine, sanık Mehmet Hasan Altan'ın tutukluluk halinin devamına" karar verdi.

Muhalefet şerhi

Üye hâkim Halit İçdemir, çoğunluk kararına muhalefet şerhi koydu. Hâkim İçdemir, muhalefet şerhinde "Anayasa Mahkemesi'nin hatalı uygulamalarının eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durum Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının beklenmesinde hukuki yarar yoktur. Anayasa Mahkemesi iradesini kısa kararında ortaya koymuştur. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, kararları kesindir. Kararlarına karşı başvuru mercii yoktur. Tutuklama kararına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Birtakım hatalı uygulamaları görev ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenle kesin ve bağlayıcı nitelik arz eden Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanık Mehmet Hasan Altan'ın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum" dedi.

Öte yandan tahliye talebi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, DHA/EC,BK

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

Belçika'da patlama! Binalar hasar gördü, yaralılar var

Belçika'da patlama! Binalar hasar gördü, yaralılar var

Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'da korkutan deprem

Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.