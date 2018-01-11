Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliye talepleri reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutukluluklarıyla ilgili 'hak ihlali yaşandığına' hükmettiği Mehmet Altan ve Şahin Alpay için avukatları tarafından yapılan tahliye talepleri reddedildi.
Akademisyen ve yazar Altan, eski Zaman gazetesi yazarı Alpay ve daha önce tahliye edilmiş olan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.
Başvuruları değerlendiren AYM, hak ihlali olduğuna ve ilgili mahkemenin gereğini yapmak zorunda olduğuna hükmetti.Karar, 6'ya karşı 11 oyla alındı.
Kararın ardından avukatlar, Alpay'ın tahliye edilmesi için yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Mehmet Altan'ın tahliyesi içinse yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.
Mahkemeler talepleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek reddetti.
Altan ve Alpay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
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