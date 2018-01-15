Mehmet Altan’ın tahliyesini üst mahkeme de reddetti

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi avukatların talebini oy çokluğuyla redetti. Mahkeme, "dosya kapsamına göre sanık Mehmet Hasan Altan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösterir mevcut delil durumu, delillerin toplanmamış olması sebebiyle verilen tutukluluğun devamına ilişkin ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla sanık Mehmet Hasan Altan müdafilerinin itirazının reddine, sanık Mehmet Hasan Altan'ın tutukluluk halinin devamına" karar verdi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.Tutuklu akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının, müvekkillerinin tahliyesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz, mahkeme tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Muhalefet şerhi

Üye hâkim Halit İçdemir, çoğunluk kararına muhalefet şerhi koydu. Hâkim İçdemir, muhalefet şerhinde "Anayasa Mahkemesi'nin hatalı uygulamalarının eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durum Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının beklenmesinde hukuki yarar yoktur. Anayasa Mahkemesi iradesini kısa kararında ortaya koymuştur. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, kararları kesindir. Kararlarına karşı başvuru mercii yoktur. Tutuklama kararına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Birtakım hatalı uygulamaları görev ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenle kesin ve bağlayıcı nitelik arz eden Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanık Mehmet Hasan Altan'ın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum" dedi.

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DW, DHA/EC,BK