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Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 11:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD'de görülen, İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın sanık statüsünden tanık statüsüne geçmesiyle ' Mehmet Hakan Atilla davası' olarak isim değiştiren kritik davada, Halkbank eski Genel Müdürü Atilla'nın jüri tarafından suçlu bulunmasından sadece saatler sonra, davaya bakan Savcı değişti.

Davaya bakan savcı vekili Joon Kim görevden ayrılırken, ABD Adalet Bakanlığı, Zarrab ve Atilla davalarında iddianameleri hazırlayan New York Güney Bölge Federal Savcılığına Geoffrey Berman’ı atadı. Berman, ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olarak tanınıyor. Bir önceki Başkan Barack Obama’dan Başkanlık görevini devralmasına ilişkin “geçiş döneminde” Berman da resmen Trump’ın ekibinde yer almıştı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Reza Zarrab davasını 2015 Aralık ayında, o dönemde New York Güney Bölge Federal Savcısı olan Preet Bharara açmıştı. Trump’un Başkan olduktan sonra Bharara’yı görevden almasıyla birlikte, davayı Bharara’nın yardımcısı Joon Kim, “Savcı vekili” sıfatıyla yürütmüştü.

ZARRAB’IN AVUKATI GİULİANİ’NİN FİRMASINDAN

1990-94 yılları arasında New York Güney Federal Savcılığında “savcı yardımcısı” olarak görev yapmış olan Geoffrey Berman, yine Trump’a yakın isimlerden, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin avukatlık firması olan Greenberg Traurig’de çalışıyordu.

Reza Zarrab, itirafçı olmadan önce avukatları arasına Giuliani’yi de katmıştı. Giuliani de, geçen yılın ilk aylarında Ankara’ya gelerek, Zarrab davasını Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Giuliani, mahkemeye verdiği yazılı ifadesinde Erdoğan ile görüşmesinin nedenini, “Türkiye ile ABD arasında, Amerikan ulusal çıkarlarına uygun bir anlaşma sağlamak” olarak açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Berman’la birlikte 16 yeni federal savcı daha atadı. Federal savcılar, Adalet Bakanlığı’nın bu atamasının ardından 120 gün boyunca “geçici federal savcı” olarak görev yapıyorlar. Bu süre içinde ABD Başkanı da atamalarına ilişkin kararnameyi imzalar ve Senato tarafından da onaylanırlarsa, daimi savcı olarak göreve başlıyorlar. Aksi halde, yerlerine yeni bir isim atanabiliyor.

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dava ABD savcı Mehmet Hakan Atilla Reza Zarrav

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