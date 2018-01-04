Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!

Davaya bakan savcı vekili Joon Kim görevden ayrılırken, ABD Adalet Bakanlığı, Zarrab ve Atilla davalarında iddianameleri hazırlayan New York Güney Bölge Federal Savcılığına Geoffrey Berman’ı atadı. Berman, ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olarak tanınıyor. Bir önceki Başkan Barack Obama’dan Başkanlık görevini devralmasına ilişkin “geçiş döneminde” Berman da resmen Trump’ın ekibinde yer almıştı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Reza Zarrab davasını 2015 Aralık ayında, o dönemde New York Güney Bölge Federal Savcısı olan Preet Bharara açmıştı. Trump’un Başkan olduktan sonra Bharara’yı görevden almasıyla birlikte, davayı Bharara’nın yardımcısı Joon Kim, “Savcı vekili” sıfatıyla yürütmüştü.

ZARRAB’IN AVUKATI GİULİANİ’NİN FİRMASINDAN

1990-94 yılları arasında New York Güney Federal Savcılığında “savcı yardımcısı” olarak görev yapmış olan Geoffrey Berman, yine Trump’a yakın isimlerden, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin avukatlık firması olan Greenberg Traurig’de çalışıyordu.