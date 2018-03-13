HABER

Mehmetçiği karşısında görünce böyle ağladı: Neden 5 yıl önce gelmediniz?

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 22:24 | Son Güncelleme

TSK'nın teröristlerden temizlediği Maristan Hatip köyünde kurtarılan vatandaşlar Mehmetçik'i gözyaşlarıyla karşıladı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçik'imizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"

Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.

Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçik'imize teşekkür etti.

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler varAfrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmetçik Afrin TSK gözyaşı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu tabloyu"siz soykırım,etnik temizlik yapıyorsunuz"diyen iç ve dış hainlere seyrettirin.
teyze haberin olsun sizin erkekler burda plajlarda 2 4 lü cocuk arabasıyla gezıyorlar
ALLAH dan ülkeyi chp yöneteydi Suriye yerine biz olurduk.
ALLAH kimseyi sevdiklerinden ayırmasın
Sizden gelen işgalciler yüzünden gecikme oldu özür dileriz !
Diğer Haberler
CENTCOM Komutanı Votel’den Türkiye açıklaması

CENTCOM Komutanı Votel’den Türkiye açıklaması

New York’u Havadan Fotoğraflama Sevdası Canlarına Mal Oldu

New York’u Havadan Fotoğraflama Sevdası Canlarına Mal Oldu

Guterres: ‘Kendimi Gururlu Bir Feminist Olarak Görüyorum’

Guterres: ‘Kendimi Gururlu Bir Feminist Olarak Görüyorum’

Trump'ın CIA Başkanı adayı Gina Haspel hakkında bilmeniz gerekenler

Trump'ın CIA Başkanı adayı Gina Haspel hakkında bilmeniz gerekenler

Durum daha da zorlaşacak

Durum daha da zorlaşacak

İngiltere ve Rusya Arasında Casus Gerilimi Tırmanıyor

İngiltere ve Rusya Arasında Casus Gerilimi Tırmanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.