Mehmetçiği karşısında görünce böyle ağladı: Neden 5 yıl önce gelmediniz?

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçik'imizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.
"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"
Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.
Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçik'imize teşekkür etti.
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