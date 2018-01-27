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Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 10:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Vatandaşlar sınır hattındaki Mehmetçiğe yiyecekler, atkılar, bereler, hediyeler gönderiyor. Hatay Valiliği ise gelen koliler sonrası bir açıklama yaptı, vatandaşa teşekkür edildi.

Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

Zeytin Dalı harekâtını yürüten Mehmetçiğe tüm yurttan destek yağarken, atkıdan bereye birçok giysi, yaprak sarmasından bala, kavurmadan mesir macununa kadar onlarca çeşit yemek yollanıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay ve Kilis'e gönderilen bunca koli karşısında Hatay Valiliği bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür eden Hatay Valiliği açıklamasında: "Ülkemizin her köşesinden valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla hediyeler ulaştırmak istemektedirler.

Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz" denildi.

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

SARMALAR SINIRA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Önceki günlerde Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki kadınlar, Afrin'deki askerlere gönderilmesi için yaptıkları yaprak sarmalar, sınır noktasında bekleyen askerlere iletilmişti.

Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek, "Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler." diye konuşmuştu.

Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Hepsinin canını alacağız!
Afrin kahramanlarına yaprak sarması
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yemek mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı afrin harekatı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
güvenlik zafiyetinide unutmamak lazım zehirli yiyecek gönderseler kimse bunun altından kalkamaz bu işler çocuk oyuncağı değil hele bu zamanda
13-14 yaşlarındaydım..kıbrıs barış harekatı başlamıştı..kasbamızdan askeri konvoylar geçerdi..yaz vakti olduğu için bolluktu...reoların içine kavun karpuz domates vs vs bir sürü yiyecekler doldururdu vatandaşlar..gençler bizi de askere alın bizde savaşalım diye askeri araçlara binmek için yalvarırlardı...işte böyledir benim milletim...askerine sonuna kadar sahip çıkar..milleti millet yapan da bu değilmidir zaten...rabbim mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun..
BUDA MÜSLÜMAN TÜRK ANNELERİN GÜCÜNÜ GÖZTEREN BİR SEVGİDİR ANA İÇ GÜDÜSÜ GURURU,DUR SEVGİ AKIMIDIR CESARETTİR. ESKİDEN VATANIMIZ İÇİN KURTULUŞ SAVAŞLARINDADA AYNIYDI YEDİ DÜVELE KARŞI MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN TOPRAK,LARIMIZDAN KOVDUĞUMUZ DÜŞMANLARIMIZIDA AYNI ŞEFKATLE ANALARIMIZ BACILARIMIZLA KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE BAŞARDIK AYNI İÇ GÜDÜMLÜ BÖYLE ANNELERİMİZ VARKEN BİZLERİ DEĞİL DÜNYA KARŞIMIZA GELSE BU SEVGİ SAYGI GURURLU VATAN EVLATLARIMIZLADA GİNE KARŞI DURURUZ VE HELE DAHA DURUYORUZ VE YAŞIYORUZ ALLAH MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN YAR VE YARDIMCISI OLSUN BU BİRLİKTELİK SEVGİ SAYGI BAĞLILIK VARKEN
Türkiye Türk Milleti böyle bir Millet ne olursa olsun Kadın Erkek çoluk çocuk Ordusunun Askerinin yanındadır her zaman,bunu içinde yüreğinde yaşar onlarla beraber olmak ister yanında olmak ister.ne yapsam yardımcı olsam diye düşünür,eskiden kadınlarımız Analarımız cephede Askerimize mermi taşırmış,şimdi teknoloji var tamam da yürekler düşünce vatan sevgisi aynı,tabiki Türk Askerinin hiç bir şeye ihtiyacı yok,fakat Kadın Ana yürekleri başka işte,bu bam başka bir şey,kendisinin boğazından geçmez Asker orda savaşırken,yudumunu suyunu herşeyini paylaşmak ister o an,o duygular Türk Milletine hastır
Türkiyenin Güneyi Adana Hatay Osmaniye Mersin Maraş Antep Yerlisi Sonradan gelme Sehirlerin içine eden kekoları deyil hepsi Askeri çok sever buralarda askerlik yapanlar çok iyi bilir
Van Depreminde atkılar stadın ortasına atıldı Çarşı tarafından..Düşün taş üstünde taş kalmamış ihtiyacın olan senin atkı mı? Atkıyı atan sempatileri kazanır.Ama oradaki insanların işene atkı yaramaz..Savaşı atkı kazandırmaz..Benim demek istediğim bu..Atkı atarak devleti ve yetkili makamları yermiş olursunuz.Manası sen bu işi beceremiyorsun üstüne düşeni yapmıyorsun bak ben atkımla yapıyorum manası taşır..
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