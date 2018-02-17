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Meksika'da 7.2 şiddetinde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 02:59 | Son Güncelleme

Meksika'nın Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem nedeniyle halk panik yaşarken bazı binaların şiddetli sarsıntı nedeniyle hasar gördüğü gözlendi.

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Deprem, başkent Meksiko City'de de hissedilirken, can kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi. Meksika'nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.5 olarak açıklamıştı.

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Meksika deprem

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah yardımcıları olsun.
Allah yardımcıları olsun.
Allah’ım tüm insanlık alemini kaza, bela, doğal afetlerden koru. Amin
@erkanizmir_2017 Allah’ım tüm MÜSLÜMAN alemini kaza, bela, doğal afetlerden koru. Amin
@ibrahim_karasahin_1991 BU DÜNYADA SADECE MÜSLÜMANLAR YAŞAMIYOR. BENCİL İNSAN!
Deprem yakalarını bırakmadı çok fena umarım can kaybı çok olmaz.
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