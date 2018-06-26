Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!

Bu farklı adayların başında seçim kampanyasını çöpçatanlık sitesi Tinder'da yürüten milletvekili adayı Ana Sofia Orellana geliyor.

Dalgalı koyu saçları ile dikkat çeken bir aday olan Ana Sofia Orellana, kimi zaman ulaşması güç bir kitleyi, genç erkekleri hedef alıyor.

24 YAŞINDAKİ ORELLANA'NIN SLOGANI: SİYASET HİÇ BU KADAR ÇEKİCİ OLMADI!





OY PEŞİNDEKİ SAHTE TRANS BİREYLER



Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde ise kendilerini trans gibi göstermeye çalışan 15 kişinin adaylığı iptal edildi.

Oaxaca'daki yerli Zapotek topluluğunda eşcinseller ya da herhangi bir cinsiyete uyum sağlayamayan erkekler, üçüncü bir cins olarak kabul görüyor.

"Muxes" denen bu bireyler, genellikle kadın kıyafetleri giyiyorlar ve Meksika'da cinsiyet eşitliği yasaları gereği kadın olarak seçimlerde adaylıklarını koyabiliyorlar.

Ama bir grup gerçek trans bireyin şikayeti üzerine mahkeme, bu 15 kişinin adaylıklarının cinsiyet sahteciliği gerekçesiyle iptal etti.

ROCKÇI BAŞKAN ADAYI



Bir diğer alışılmadık aday punk yıldızı Sergio Arau. Dövmeleri, küpeleri ve mohawk saçlarıyla Arau, Meksika'nın yeni lideri olmak istediğini söylüyor.