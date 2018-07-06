Meksika'da hava fişek deposunda patlama: En az 24 ölü

Ölü ve yaralılar arasında ilk patlama ardından olay yerine gelen acil yardım görevlileri de bulunuyor.
Sosyal medyada yayımlanan videolarda, deponun olduğu bölgede çok yoğun duman oluştuğu görülüyor.
Başkent Mexico City'ye 30 km uzaklıktaki kent, ülkenin hava fişek üretim başkenti olarak biliniyor.
Kentte 2016'da yaşanan patlamalarda da 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Bu yılın başındaki benzer bir olayda da yedi kişi ölmüştü.
Tultepec her yıl ulusal havai fişek festivaline de ev sahipliği yapıyor.
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