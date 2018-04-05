Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

O anlar bir vatandaş tarafından böyle kaydedildi.

Meksika'daki sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılan videodaki kadına bir süre sonra havaalanı çalışanları tarafından müdahale edildiği ifade ediliyor.

Videoda, kadının etrafındaki çok sayıda kişinin olay karşısındaki ilginç tepkilerini de görmek mümkün.