HABER

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 09:03 | Son Güncelleme

Meksika'da şoke eden görüntü... Saniye saniye kaydedilen görüntülerde bir kadın havaalanında iç çamaşırıyla sıra beklerken görülüyor.

O anlar bir vatandaş tarafından böyle kaydedildi.

Meksika'daki sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılan videodaki kadına bir süre sonra havaalanı çalışanları tarafından müdahale edildiği ifade ediliyor.

Videoda, kadının etrafındaki çok sayıda kişinin olay karşısındaki ilginç tepkilerini de görmek mümkün.

LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismiLG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbeKuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika iç çamaşırı sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

Trump yetkiyi verdi! ABD askerleri o ülke sınırına konuşlanacak

Trump yetkiyi verdi! ABD askerleri o ülke sınırına konuşlanacak

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok

ABD’de F-16 uçağı düştü

ABD’de F-16 uçağı düştü

YouTube saldırganının ailesi polisi önceden uyarmış: Poligona gidiyor

YouTube saldırganının ailesi polisi önceden uyarmış: Poligona gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.