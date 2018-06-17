Meksika'da tropik fırtına alarmı verildi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve halen Meksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'nun 130 kilometre güneydoğusunda etkili olan fırtınanın kuzey yönünde ilerlediği ve cumartesi gecesi ile pazar sabahından itibaren kıyı eyaletleri Guerrero ve Oaxaca'da etkili olacak yağış getirmesinin beklendiği kaydedildi.
Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan fırtınanın 25 santimetreye ulaşabilecek kadar yağış getirebileceği kaydedildi.
Öte yandan, Meksika İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Aşağı California eyaletinde ortaya çıkan ve ardınan California Körfezi'nde etkili olan Bud Tropik Fırtınası'nın can kaybına yol açmadan bölgeden uzaklaştığını ve ülkenin kuzey batısındaki Sonora eyaletine doğru hareket ederken kara üzerinde hafifleyerek dağılmasının beklendiğini belirtti.
Boda ve Carlotta, Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2'nci ve 3'üncü tropik fırtınaları oldu. Meksika'nın güneybatı açıklarında ortaya çıkan mevsimin ilk tropik fırtınasına "Aletta" adı verilmişti.
AA
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