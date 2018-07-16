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Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador kendi maaşını düşürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Meksika'da devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, görevi devraldığında selefinin aldığı maaşın yarısından azını kazanmayı planladığını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador kendi maaşını düşürüyor

Obrador, basına yaptığı açıklamada, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süreci boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etti.

"İSTEĞİMİZ BÜTÇENİN HERKESE ULAŞMASI"

Üst düzey hükümet yetkilileri için vergi mükellefi tarafından finanse edilen şoförler, korumalar ve özel sağlık sigortası gibi ek ödemelerin kesileceği sözünü yineleyen Obrador, "İsteğimiz bütçenin herkese ulaşması." dedi.

Mevcut Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun ayda 270 bin peso kazandığı sanılıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizimkilerde milletvekili maaşlarına ve emekli vekillerin maaşlarına zam yapar..Orda gerçek demokrasi burda ise bir aile şirketi. Bunlar bizim iyi günlerimiz..
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