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Yeni lider ezber bozdu: Koruma istemem, halk beni korur

04.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

Meksika'nın 'Amlo' olarak bilinen yeni Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, mütevazı bir hayatı tercih ediyor.Guardian'ın haberine göre Amlo gösterişli başkanlık konutunda yaşamayı reddetti ve "Vatandaşlar beni korur" diyerek yakın korumaları da kabul etmedi.

Yeni lider ezber bozdu: Koruma istemem, halk beni korur

Meksika'nın 64 yaşındaki yeni solcu lideri Amlo gazetecilere açıklamasında "Koruma istemiyorum, vatandaşlar bana bakar, beni korur" dedi, benzer bir çağrıyı da Mayıs ayında Hidalgo eyaletindeki mitingde seslendiği kalabalığa yapmış "Beni korumanızı istiyorum" diye seslenmişti.

Meksika'nın Ekonomik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi'nden siyasi analist Jose Antonio Crespo ise Amlo'nun kararını "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi:

"'Ben de herkes gibiyim, ayrıcalıklarım yok' demek biraz demogoji yapmak oluyor. Herhangi bir vatandaş değil, o bir devlet başkanı. Ülkenin istikrarı çoğunlukla devlet başkanının güvenliği ve sağlığına bağlı."

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Guardian'ın aktardığına göre Amlo'nun diğer popülist vaatleri şöyle:

  • Mexico City'deki 19'uncu yüzyıldan kalma başkanlık sarayı Los Pinos'ta yaşamayı reddediyor. Amlo, "Nasıl olursa olsun köşkte yaşamayacağım" demişti.

  • Devlet başkanlığına ait uçağı satmayı ve üst düzey yöneticilerin ülkede özel jetler ve helikopterlerle seyahat etmesini yasaklamayı vaat etti. Yeni başkan, "Bunların hepsi sona erecek … Yoksul insanlarla zengin bir hükümete sahip olamayız" dedi.

  • Başkanlık maaşını ve Meksika'nın 'altın bürokratları' olarak bilinen yöneticilerinin maaşlarını kesmeyi vaat etti. Bunu da şöyle dile getirdi: "(Eski devlet başkanı) Pena Nieto'nun kazancının yarısını alacağım ve en alttakilerin maaşlarını yükseltebilmek için en üst kademedekilerin maaşlarını indireceğiz.. Öğretmenler, hemşireler, doktorlar, temizlik görevlileri, polis, askerler ve çiftçiler daha çok kazanacak."

    • Amlo'nun vaatleri, ülkenin 'elit yöneticilerinin' yolsuzluk ve gösterişli hayatlarından şikayetçi olan halk arasında karşılık buldu.

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