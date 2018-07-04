Yeni lider ezber bozdu: Koruma istemem, halk beni korur

Meksika'nın 64 yaşındaki yeni solcu lideri Amlo gazetecilere açıklamasında "Koruma istemiyorum, vatandaşlar bana bakar, beni korur" dedi, benzer bir çağrıyı da Mayıs ayında Hidalgo eyaletindeki mitingde seslendiği kalabalığa yapmış "Beni korumanızı istiyorum" diye seslenmişti.

Meksika'nın Ekonomik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi'nden siyasi analist Jose Antonio Crespo ise Amlo'nun kararını "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi:

"'Ben de herkes gibiyim, ayrıcalıklarım yok' demek biraz demogoji yapmak oluyor. Herhangi bir vatandaş değil, o bir devlet başkanı. Ülkenin istikrarı çoğunlukla devlet başkanının güvenliği ve sağlığına bağlı."

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Guardian'ın aktardığına göre Amlo'nun diğer popülist vaatleri şöyle: