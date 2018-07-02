HABER

Meksika seçimlerinde zafer solcu aday Obrador'un

02.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Devlet Başkanlığı seçimlerinin düzenlendiği Meksika'da sandık çıkış anketleri, solcu lider Andrés Manuel López Obrador'un açık ara önde olduğunu ortaya koydu.

Meksika seçimlerinde zafer solcu aday Obrador'un

Parametria adlı kamuoyu araştırma şirketi, sandık çıkış anketlerine göre başkent Mexico City'nin eski belediye başkanı Obrador'un en az yüzde 53 oy elde ettiğini açıkladı.

Diğer şirketlerin verileri de Obrador'un en yakın rakiplerinin ilerisinde olduğunu gösteriyor.

Obrador'un rakibi, iktidardaki Kurumsal Devrim Partisi'nin (PRI) adayı José Antonio Meade, seçimleri Obrador'un kazandığını kabul ettiğini ve kendisine başarılar dilediğini söyledi.

PRI, ülkenin son yarım asırlık tarihinin önemli bir bölümünde iktidarı elinde tutuyordu.

Muhafazakar çizgideki Milliyetçi Eylem Partisi (PAN) adayı Ricardo Anaya da Obrador'un zaferini kabul ettiğini ve kendisini tebrik ettiğini açıkladı.

'KANLI SEÇİM'

Pazar günü düzenlenen seçimler, ülke tarihindeki en kanlı seçimlerinden biri oldu. Kampanya süresinde 130'dan fazla aday ve parti çalışanı öldürüldü.

64 yaşındaki Obrador bundan önceki iki seçimde de aday olmuştu.

Obrador şimdi, PRI ve PAN'ın siyaset üzerindeki hakimiyetini kırmış görünüyor.

Obrador, iki partiyi de "aynı mafya iktidarının parçası" olarak değerlendiriyordu.

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE SÖZÜ

Birçok Meksikalı'nın, PRI partisinden Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'nun ekonomi yönetimi ve yolsuzluklarla ilgili politikalarından rahatsız olduğu aktarılıyor.

Kampanyasının merkezine yolsuzlukla mücadeleyi koyan Obrador, ücretleri ve emekli maaşlarını artırma sözü vermişti.

Rakipleri ise onu ekonomi konusunda güvenilmeyecek bir popülist olmakla suçlamıştı.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Futbol şarkıları hit olursa...Futbol şarkıları hit olursa...
11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika obrador seçim Zafer Devlet Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

NBA yıldızı James'in 25 saniyelik geliri Türk vatandaşının bir yıllık asgari ücretine denk

NBA yıldızı James'in 25 saniyelik geliri Türk vatandaşının bir yıllık asgari ücretine denk

11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı

11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı

Irak IŞİD'e karşı Suriye sınırına tel örgü çekiyor

Irak IŞİD'e karşı Suriye sınırına tel örgü çekiyor

Irak IŞİD'e karşı Suriye sınırına tel örgü çekiyor

Irak IŞİD'e karşı Suriye sınırına tel örgü çekiyor

ABD İncirlik Üssü'nden çekiliyor mu? ABD'li komutan Eaglin'den açıklama

ABD İncirlik Üssü'nden çekiliyor mu? ABD'li komutan Eaglin'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.