'Meksika Sınırına Duvar Örmek Doğal Hayata Darbe Vurur'

Son Güncelleme 5 saat önce 24.01.2018 22:06 |5 saat önce

Başkan Trump'ın Meksika sınırına örme planıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Birçoklarına göre ne kadar yüksek ve güvenlikli bir duvar örülürse örülsün bu, Amerika’ya girişi durdurmak için yeterli olamayacak.

Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili tartışmalar sürüyor. Çoğu kişiye göre ne kadar yüksek ve güvenlikli bir duvar örülürse örülsün bu, Amerika'ya girişi durdurmaya yeterli olamayacak. Sınırı kaçak geçmek isteyenler bir şekilde duvarı aşma yolu bulacak Ama birilerinin de kesinlikle bu duvarı aşamayacağı kesin. Kevin Bixby, "Her ne şekilde olursa olsun duvar göç etmek isteyenleri durdurmak için yeterli olmayacak, ama vahşi hayatı engelleme konusunda son derece etkili olacaktır," diyor. Pek akla gelmeyen bu sorunu Teksas'ın El Paso kentindeki Southwest Çevre Merkezi Direktörü Kevin Bixby dile getiriyor. Bixby bölgede yaşayan çok sayıda vahşi hayvanın duvarı geçmesinin mümkün olamayacağını, bunun da doğal hayata, geri dönüşü zor bir darbe vuracağını anlatıyor: "Bu aslında insanların çoğunun üzerinde düşünmediği birşey. Yani bir duvarın vahşi hayata nasıl bir etkisi olacak, bunu düşünmüyorlar. Bana kalırsa, ki çoğu insan da öyle düşünüyor, örülecek duvar insanların sınırı geçmesine engel olmayacak. Sınırı geçmek isteyenler bunun bir yolunu bulacak. Eski İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano'nun dediği gibi "bana 15 metrelik bir duvar gösterin, ben de size 16 metrelik bir merdiven göstereyim”. Sınır güvenlik devriyeleri de her zaman sınır boyunca merdiven buluyorlar. Duvar sadece hız kesecek bir girişim olur ama sınırın aşılmasını engellemez. Ancak insanları durduramasa da duvar vahşi yaşamı durdurma açısından son derece etkili olur. Jaguarlar, kurtlar, çakallar, hatta çok yüksekten uçamayan bazı kuş türleri duvarı aşamaz. Vahşi hayvanlar harita okumayı bilmezler. Onlar topraklar üzerinde kendilerine yemek, su ve eş bulmak adına dolaşırlar. Yani kısacası yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek üzere seyahat ederler.Ve bunu tek tek değil gruplar halinde yaparlar. Eğer siz bu hayvanların yaşam alanlarının ortasına bir duvar yerleştirirseniz onların doğal ihtiyaçlarını sağlamalarını engellemiş olursunuz. Ve bu durumda bu türlerin ortadan kaybolmasına neden olursunuz, zamanla tüm bu türler yok olurlar."

Bir kısmı çöl, bir kısmı da dağlardan oluşan Amerika-Meksika sınırı boyunca yaşayan çok sayıda vahşi hayvan var. Bixby daha önce nesillerinin tükenmesini önlemek amacıyla sayılarını arttırmak için çaba sarf edilen bu canlılara dikkat çekiyor: "Bu sınır bölgesi kuzey Amerika'daki neredeyse en zengin vahşi yaşama sahip bölge. Gerçekten muhteşem. Burası vahşi yaşam için gerçekten de çok özel. Birçok kişi buranın sadece bir çölden ibaret olduğunu düşünür ama burada çok daha fazlası var. Yine bu bölgede dağlar var ve açıkçası 4 farklı eko sistem alanı mevcut. Güneyde Kuzey'den uzanan Kayalık (Rocky) Dağlar var. Meksika'nın Sierra Madre dağlarının kuzey uzantıları var. Ve ayrıca iki büyük çölümüz var. Bunların hepsi biraraya geldiği birleştiği bir ekosisteme sahibiz bu sayede de çok geniş bir vahşi yaşam alanımız var. Burada çok değişik türde hayvan yaşıyor. Birçok kuş çeşidi mevcut. New Mexico'nun güneyi, Arizona'nın güneydoğusu ve Meksika sınırının uzandığı bu bölge, uluslararası alanda da çok değişik türdeki kuşların yuvası olarak bilinir. Bu sebeple de bazı kuşlar kuzey bölgesinin uzantısı olan bu bölgede yaşar, ayrıca bölgenin güney kesimi de çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapar. Bu bahsettiklerim sadece kuşların zengin çeşitliliği. Bölgede ayrıca, kuzey ve güney arasında yaşayan ve göç eden memeli hayvanlar da var. Bu bölgede yaşayan jaguarlarımız var. Jaguarlar, tarih boyunca aslında Californiya'dan Arkansas'a kadar olan alanda görülüyorlardı ancak şimdi bu hayvanların büyük bir bölümü sadece sınırın 120 mil güneyinde yaşar hale geldi. Bu hayvanların bir kısmı yerleşimlerini Amerika topraklarında tutmaya çalışıyor. Sadece bu sebeple bile bu hayvanların geçişlerine engel olacağı gerekçesiyle duvara karşı çıkıyoruz. Çünkü duvar jaguarların gelip geçişlerini engelleyecek. Aynı durum Meksika gri kurtları için de geçerli. Bu hayvanlar da tarih boyunca iki ülkede de yaşamış hayvanlar. Ancak iki ülkede de bu hayvanların sayıları ciddi şekilde azaldı. Şu anda sayılarını arttırmak üzere her iki ülkede de yürütülen çalışmalar var. Ancak bu hayvanların sayılarının artabilmesi için hayvanların da birbileriyle biraraya gelebilmeleri gerekiyor. Olası bir duvar bu hayvanların biraraya gelmelerini önler."