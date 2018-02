Meksika Sınırındaki Teller Kaçak Geçişleri Durduramıyor

Ama geçişler her zaman o kadar sorunsuz olmuyordu. Zaman zaman aile sınır devriyelerine de yakalanıyordu. Yine de sınırı her gün kaçak geçmeye devam ediyorlardı.

Jesus Sanchez, "Ailemin yakalandığı bir çok hikaye var. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki 80’li yıllarda sınırı geçmek çok kolaydı. Öyle ki annem ve babam her gün, evet her gün sınırı kaçak olarak geçiyorlardı. Çünkü annem ve babam burada Teksas’ta El Paso’da çalışıyorlar ama biz Juares’de yani Meksika’da yaşıyorduk. Dolayısıyla işe gidip eve dönmek için her gün kaçak olarak nehri geçiyorlardı. Ve elbette ki defalarca kez yakalanmışlardı. Çünkü yakalandıklarında resmen kayıtlara girmemek için gerçek isimlerini vermiyorlardı. Yakalananların parmak izlerinin alınması uygulaması başlamadan önce her yakalandıklarında uydurma bir isim veriyorlardı. Bununla ilgili komik bir şey de var çünkü yakalandıklarında genelde o yıllarda Meksika’da tanınmış sinema oyuncularından biri olan Pedro Fantidatsa’nın adını veriyorlardı.Ama hergün gelip geçtikleri için artık buna alışmışlardı, yakalanmaya da alışmışlardı," şeklinde konuşuyor.