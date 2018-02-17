Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem

2 büyüklüğündeki deprem başkent Meksiko kentinde ve ülkenin güneyinde paniğe neden oldu.Meksika, geçen Eylül'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iki depremden beş ay sonra 7.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem ülkenin güneyinde ve başkent Meksiko'da paniğe neden oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin yaklaşık on kilometre güneyinde bulunduğunu açıkladı. Deprem uyarı sistemi Sky Alert'in kayıtlarına göre deprem Guerrero, Michoacán ve Puebla eyaletlerinde de hissedildi.

Meksiko Belediye Başkanı Miguel Ángel Mancera, kentte her şeyin normal seyrinde olduğunu, depremin sadece küçük çaplı maddi hasara neden olduğunu açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada da şimdiye kadar depremde ölen ya da yaralanan olduğu yönünde bir bilgi ulaşmadığı kaydedildi.

Bir dakikadan uzun süren deprem nedeniyle birçok kişinin panik içinde kendini sokağa attığı, Oaxaca eyaletinin merkezindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından yaklaşık bir milyon hanede elektriğin kesildiği belirtildi.