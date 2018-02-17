HABER

Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem

17.02.2018 12:54 | Son Güncelleme

Meksika'da meydana gelen 7.

Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem

2 büyüklüğündeki deprem başkent Meksiko kentinde ve ülkenin güneyinde paniğe neden oldu.Meksika, geçen Eylül'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iki depremden beş ay sonra 7.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem ülkenin güneyinde ve başkent Meksiko'da paniğe neden oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin yaklaşık on kilometre güneyinde bulunduğunu açıkladı. Deprem uyarı sistemi Sky Alert'in kayıtlarına göre deprem Guerrero, Michoacán ve Puebla eyaletlerinde de hissedildi.

Meksiko Belediye Başkanı Miguel Ángel Mancera, kentte her şeyin normal seyrinde olduğunu, depremin sadece küçük çaplı maddi hasara neden olduğunu açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada da şimdiye kadar depremde ölen ya da yaralanan olduğu yönünde bir bilgi ulaşmadığı kaydedildi.

Bir dakikadan uzun süren deprem nedeniyle birçok kişinin panik içinde kendini sokağa attığı, Oaxaca eyaletinin merkezindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından yaklaşık bir milyon hanede elektriğin kesildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin neden olduğu hasarı tespit etmek için yola çıkan ve İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ile Oaxaca Valisini taşıyan helikopterin düştüğü kaydedildi. İçişleri Bakanı Navarrete ve vali kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Ancak helikopterin düştüğü bölgede kaza nedeni ile 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterdeki birçok yolcunun da yaralandığı kaydedildi.

Depremin ardından yaklaşık 150 kadar artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların en şiddetlisinin ise 5.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Meksika'da geçen Eylül ayında meydana gelen iki ayrı depremde yüzlerde kişi hayatını kaybetmişti. Eylül ayı başlında Meksika'nın güneyinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremde 96 kişi ölmüştü. 19 Eylül'de Meksiko kentinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki ikinci depremde ise 369 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,dpa,Reuters/BW/BD

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Filiz Akın’ın anlatamadığı gerçek!

Filiz Akın’ın anlatamadığı gerçek!

Fenerbahçe'de Ali Koç devrimi

Fenerbahçe'de Ali Koç devrimi

İlginizi Çekebilir

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alman Basınında 'Yücel İçin Gabriel Erdoğan'la Biraraya Geldi' İddiaları

Alman Basınında 'Yücel İçin Gabriel Erdoğan'la Biraraya Geldi' İddiaları

Öğretmenlere Silahlı Saldırılar Sırasında Ne Yapacaklarını Gösteren Simülasyon

Öğretmenlere Silahlı Saldırılar Sırasında Ne Yapacaklarını Gösteren Simülasyon

Hollanda'dan Diyanet'in 'Cihat hutbesi'ne inceleme

Hollanda'dan Diyanet'in 'Cihat hutbesi'ne inceleme

Kosova: İki adım ileri bir adım geri

Kosova: İki adım ileri bir adım geri

Reuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti

Reuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti

Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.