Meksika’da Seçim Zaferi Solcu Adayın

Meksika’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 64 yaşındaki solcu Manuel Lopez Obrador kazandı. Obrador, Meksika siyasetine uzun yıllar önce yerli topluluklar haklarının savunucusu olarak girmişti.

Obrador, hükümetinin ilk görevinin yolsuzluk ve hukuksuzluğun yok edilmesi olacağını vurguladı.

Obrador’un hükümetinin bir diğer kilit odak noktası da kuşkusuz, sınıra duvar inşasını Meksika’ya ödeteceğinde ısrar eden ABD Başkanı Donald Trump’la ilişkiler olacak.

ABD ve Meksika arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin göçmenlik konusundaki “sıfır tolerans” politikası yüzünden son dönemde tekrar gerildi. Bu politika sonucunda ABD-Meksika sınırında çoğunluğunu Meksikalıların oluşturduğu aileler çocuklarından koparılmıştı. Olayın ülke genelinde geniş çaplı infial uyandırması üzerine bu politika yeniden düzenlendi.

Yine de Trump dün Lopez Obrador’u Twitter üzerinden kutladı. Trump mesajında, “Meksika’nın yeni cumhurbaşkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador’a tebrikler. Onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Hem ABD hem de Meksika’nın yararına yapılacak çok iş var” diye yazdı.

Meksika’nın görevi bırakacak olan cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto 2012 yılında seçilmişti. Meksika tarihinin en düşük destek oranına sahip cumhurbaşkanlarından biri olan Nieto’ya halk desteği geçen yıl yüzde 17’ye kadar düşmüştü. Meksika anayasasına göre adayların cumhurbaşkanı olabilme süresini 6 yılla sınırlıyor ve bu kişiler tekrar seçilemiyor. Nieto’nun 6 yılı sosyal ve ekonomik çalkantılarla geçti.

