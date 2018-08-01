Meksika'da yolcu uçağı düştü

Uçaktakilerin tamamı kurtuldu. Yetkililer kazada en ağır yaralananın pilot olduğunu açıkladı.Meksika'da dördü mürettebat 103 kişi taşıyan bir yolcu uçağı, Durango kentindeki Guadalupe Victoria havalimanından kalktıktan kısa süre sonra yakınlardaki bir tarlaya düştü.

Başkent Meksiko City'ye gitmek için havalanan uçaktaki 103 kişinin tamamının hayatta olduğu açıklandı. Yaralanan 85 kişiden 37'si tedavi için hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular ise aileleriyle evlerine gitti. Durango eyaletinin valisi Jose Aispuro, kazada en ağır yaralanan kişi olarak açıklanan pilotun durumunun stabil olduğunu belirtti. Aispuro, fırtınaya yakalanarak düşen uçakta kaza sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü ifade etti. Mürettebat ve yolcuların yangından önce şişme kaydıraklarla uçaktan inmeyi başardığı bildirildi.

Kayarak durdu

Meksika havayolu şirketi Aeromexico'ya ait uçak, yerel saatle 16.00 sularında düştü. Durango Valisi Aispuro, uçağın ilk olarak sol kanadını yere vurduğunu, tarlada yatay bir şekilde kaydığını ve pistten yaklaşık 300 metre uzaklıkta durduğunu söyledi.