Meksika'da Yolcular Uçak Kazasından Sağ Kurtuldu

Meksika’nın Durango eyaletinde Aeromexico havayolu şirketine bağlı bir yolcu uçağı kalkış sırasında kaza yaptı. Uçak yoğun fırtına yüzünden kalkamadı ve çakıldı, ancak alev almadan içindeki yolcu ve mürettebat dahil 103 kişinin tamamı sağ kurtuldu.

Embraer 190 tipi uçaktaki yolcular arasında yaralananlar olsa da uçağın pilotu dışında kimsenin yarasının ciddi olmadığı bildirildi.

Uçağın neredeyse misket tanesi büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında kalkmaya çalıştığı bildirildi. Ancak yetkililer, uçağın kalkış sırasında pistten mi çıktığı, yoksa az da olsa irtifa kazanıp kazanmadığı konusunda kararsız. Uçaktakilerin hayatta kalkmasındaki en büyük şanssa, kazaya rağmen aracın tek parça halinde kalabilmesi.

Durango valisi uçağın kalkışta ani bir rüzgar darbesiyle sola yattığını ve türbinlerin kanattan koparak ayrıldığını açıkladı. Vali, uçağın yerde yatay olarak patinaj yapması sayesinde acil çıkış kayaklarının devreye girebildiğini söyledi. Yolcu ve mürettebat, tamamen alev almadan uçaktan kaçmayı başardı.

