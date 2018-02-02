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Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 03:02 | Son Güncelleme

Meksikalı cerrah ekibinin, 57 yaşındaki Kosta Rikalı kadının karnında çıkardığı tümör 34 kilo olarak tartıldı.

Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Daily Mail'in haberine göre, ameliyat Mexico kentinde yapıldı. Kadının yumurtalıklarındaki neoplazmanın çevresi bir buçuk metreydi. Ameliyat başladığında tümör, kadının karın boşluğunun yüzde 80'ini işgal ediyor ve karaciğer ile bağırsağın normal çalışmasını engelliyordu.

​Kosta Rika vatandaşı 57 yaşındaki Sonia Lopez, cerrahi müdahalenin gerektiği uyarısını 8 yıl önce almış ama ‘kişisel nedenlerden' ameliyattan vazgeçmişti.

Halihazırda kadının kendini iyi hissettiğini söyleyen doktorlar, Lopez'in hızla iyileştiğini anlattı.

"SANKİ YENİDEN DOĞDUM"

Lopez, "Kendimi çok yorgun ve hasta hissediyordum. Şu anda hissettiğimle daha önce hissettiğim arasındaki fark Güneş ile Dünya arasındaki mesafe gibi. Sanki yeniden doğdum" dedi.

Uzmanlar, çıkarılan tümörün Orta Amerika bölgesinin en büyüğü unvanını alabileceğini söyledi. Cerrah Pablo Sibaja, "Bu, bölgede karşılaştığımız en büyük tümör. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 30 kiloluk tümör yer alıyor. Bu tümörün ağırlığı ise 34 kilo" ifadelerini kullandı.

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tümör Meksika Kosta Rika

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