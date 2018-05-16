'Melania Trump Artık Hazır'

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın First Lady’si, çocuklarla ilgili önemli konulara ayırdığı resmi platformuyla spot ışıklarının önüne çıktı.Melania Trump, ordu mensuplarının anneleri ve eşleri için Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte anne olmanın keyfinden söz etti ve annelere her gün yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür etti.

First Lady, geçtiğimiz günlerde de çocukların refahı ve sosyal medyanın siber zorbalığa karşı pozifit kullanımıyla ilgili “En İyisi Ol” adlı girişimini tanıttı. Bazı medya kuruluşlarıysa Başkan Donald Trump’ın Twitter’ı kullanma biçimini eleştirerek Başkan’ın da sorunun bir parçası olduğunu ima etti.

Ancak konu, Mart ayında teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle sanal zorbalığın sonuçlarını görüştüğü yuvarlak masa toplantısından buyana Melania Trump’ın gündeminde.

Başkan’ın yemin töreninden bu yana geri planda kalmayı tercih eden First Lady, 12 yaşındaki oğulları Barron’u yetiştirmeye odaklanmıştı. Bazıları Melania Trump’ın artık ikinci perdeye hazır olduğunu söylüyor.