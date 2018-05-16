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'Melania Trump Artık Hazır'

16.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

Başkan’ın yemin töreninden bu yana geri planda kalmayı tercih eden First Lady Melania Trump, artık ikinci perdeye hazır. First Lady'nin bundan böyle kamuoyu önüne daha sık çıkması bekleniyor

'Melania Trump Artık Hazır'

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın First Lady’si, çocuklarla ilgili önemli konulara ayırdığı resmi platformuyla spot ışıklarının önüne çıktı.Melania Trump, ordu mensuplarının anneleri ve eşleri için Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte anne olmanın keyfinden söz etti ve annelere her gün yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür etti.

First Lady, geçtiğimiz günlerde de çocukların refahı ve sosyal medyanın siber zorbalığa karşı pozifit kullanımıyla ilgili “En İyisi Ol” adlı girişimini tanıttı. Bazı medya kuruluşlarıysa Başkan Donald Trump’ın Twitter’ı kullanma biçimini eleştirerek Başkan’ın da sorunun bir parçası olduğunu ima etti.

Ancak konu, Mart ayında teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle sanal zorbalığın sonuçlarını görüştüğü yuvarlak masa toplantısından buyana Melania Trump’ın gündeminde.

Başkan’ın yemin töreninden bu yana geri planda kalmayı tercih eden First Lady, 12 yaşındaki oğulları Barron’u yetiştirmeye odaklanmıştı. Bazıları Melania Trump’ın artık ikinci perdeye hazır olduğunu söylüyor.

“Başkan’ın Ortağı, 20’nci Yüzyılda First Lady” adlı kitabın yazarı Myra Gutin,

“O profesyonel siyasetçi değil. Kendinden önceki bazı First Lady’lerin aksine kamuoyu önünde uzun yıllar geçirmedi. Washington’a yemin töreninden birkaç ay sonra geldi. Buna alışması birkaç ay sürdü ve bence artık hazır” diyor.

Melania Trump son olarak Barbara Bush’un cenazesinde aileyi temsil ederek son derece göz önünde bir rol üstlendi.

First Lady, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şerefine son derece zarif bir devlet yemeği düzenleyerek de övgü topladı.

Ancak Melania Trump, Beyaz Saray’a taşındığından beri bir dizi skandalla da uğraşıyor. Bunların en kişisel olanı Başkan Trump’ın porno yıldızı Stormy Daniels ve eski playboy mankeni Karen McDougal’la ilişki yaşadığı iddiaları.

Slovenya’nın Sevnica kasabasında yetişen 48 yaşındaki first lady, 1996’da New York’a göç ederek Amerika’nın gelecekteki başkanı Donald Trump’la 2005 yılında evlenmeden önce Milano ve Paris’te modellik yaptı. Modern çağın yurt dışı doğumlu ilk first lady’si olan Melania Trump, kendine özgü zorluklarla mücadele ediyor.

“Karşılaştığı sorunlardan biri İngilizce’nin ana dili olmaması. İngilizcesi akıcı olsa da bazı durumlar onun için kolay olmuyor” diyen

Gutin, zorluklara rağmen Melania Trump’ın selefleriyle aynı fırsatlara sahip olduğunu ve bir göçmen olarak başka göçmenlere erişme imkanı bulunduğunu söylüyor. Ve Gutin, Amerika’nın gelecek aylarda Melania Trump’ı daha çok sahnede göreceğini düşünüyor.

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