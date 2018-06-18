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Melania Trump, Beyaz Saray yönetiminin 'sıfır hoşgörü' politikasını eleştirdi

18.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası hakkında açıklama yaptı.

Melania Trump, Beyaz Saray yönetiminin 'sıfır hoşgörü' politikasını eleştirdi

Sözcüsü Stephanie Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump bütün kanunları yerine getiren bir ülke, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor" dedi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikasına yönelik artan eleştirileri takip ediyor.

Bu politika kapsamında sınırı yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınıyor ve haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor.

Bu süreçte ise çocuklar ailelerinden ayrı bir şekilde tutuluyor.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Meksika'dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını Mayıs ayında ilan etmesinden beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

ABD basını Teksas'taki bir merkezde çocukların metal kafeslerde bekletildiğini yazıyor.

Daha önce, çoğu sığınma başvurusu yapan bu göçmenlerin hukuki statüleri belli olana kadar serbestçe dolaşmalarına izin veriliyordu.

Melania Trump siyasi konularda çok nadiren görüş bildiriyor.

Sözcü açıklamasında "Bayan Trump çocukların ailelerinden ayrılmalarından nefret ettiğini ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umduğunu" kaydetti.

Trump'ın bu açıklamasından söz konusu uygulamadan kimi sorumlu tuttuğu anlaşılmıyor.

Bu açıklamasıyla eşi Donald Trump'ın Demokrat siyasetçilerin uygulamadan sorumlu olduğuna dair iddiasını savunduğu yorumları yapanlar da var.

Donald Trump da ebeveynlerle çocukların ayrılmasına son vermek istediğini söylüyor, Cumartesi günkü sosyal medya paylaşımında konu hakkında yeni bir yasa çıkarılması için Demokratları Cumhuriyetçilerle birlikte çalışmaya çağırdı.

ABD Başkanı "Demokratlar Cumhuriyetçi meslektaşlarıyla bir araya gelip, sınır güvenliği konusunda birşeyler yapmalı. Seçimden sonrasını beklemeyin çünkü kaybedeceksiniz!" dedi.

Ancak politikayı eleştirenler, çocukları ailelerinden ayırma kararının ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından geçen ay verildiğini anımsatarak, uygulamaya son verilmesi için Kongre'nin müdahalesinin gerekli olmadığına dikkat çekiyor.

CUMHURİYETÇİLERİ DE BÖLDÜ

'Sıfır hoşgörü' politikası, Cumhuriyetçileri de bölmüş durumda.

ABD Başkanı'nın danışmanı Kellyanne Conway Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bir anne olarak, bir Katolik olarak, vicdanı olan herhangi biri olarak söyleyebilirim ki, bu politikadan kimse hoşnut değil" dedi.

Meksika sınırındaki Teksas eyaletinde yaşayan, eski ABD Başkanı George W. Bush'un eşi Laura Bush da Washington Post'ta yayımlanan görüş yazısında, "Ben sınırdaki bir eyalette yaşıyorum. Uluslararası sınırlarımızı güçlendirme ve koruma çabasını takdirle karşılıyorum, ancak bu sıfır hoşgörü politikası zalimce. Gayriahlaki. Ve kalbimi kırıyor" dedi.

DEMOKRATLAR: SIFIR HOŞGRÜ DEĞİL SIFIR MANTIK

Sıfır hoşgörü politikasına Demokratlar da karşı çıkıyor.

Yaklaşık 1500 göçmen çocuğun kaldığı, süpermarketten dönüştürülmüş bir barınağı ziyaret eden bir grup Demokrat senatör, Trump'ın politikasında "sıfır mantık" olduğunu söylediler.

Senatör Jeff Merkley, "Buna 'sıfır hoşgörü' diyorlar, ancak 'sıfır insaniyet' daha iyi bir isim olurdu ve bu politikada mantık da sıfır" dedi.

Demokrat kanattan olan, eski ABD Başkanı Bill Clinton da Babalar Günü'nde Twitter'dan "Bu çocuklar müzakere aracı olmamalı. Onları aileleriyle birleştirmek Amerika'nın çocuklarını seven tüm ebeveynlere olan inancını ve desteğini yeniden teyit edecektir" dedi.

Amerikan Pediatri Akademisi de bu uygulamanın çoculara "tamir edilemez zarar verdiği" konusunda uyardı.

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