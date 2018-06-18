Melania Trump, Beyaz Saray yönetiminin 'sıfır hoşgörü' politikasını eleştirdi

Sözcüsü Stephanie Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump bütün kanunları yerine getiren bir ülke, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor" dedi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikasına yönelik artan eleştirileri takip ediyor. Bu politika kapsamında sınırı yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınıyor ve haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor. Bu süreçte ise çocuklar ailelerinden ayrı bir şekilde tutuluyor. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Meksika'dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını Mayıs ayında ilan etmesinden beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor. ABD basını Teksas'taki bir merkezde çocukların metal kafeslerde bekletildiğini yazıyor. Daha önce, çoğu sığınma başvurusu yapan bu göçmenlerin hukuki statüleri belli olana kadar serbestçe dolaşmalarına izin veriliyordu.

Melania Trump siyasi konularda çok nadiren görüş bildiriyor. Sözcü açıklamasında "Bayan Trump çocukların ailelerinden ayrılmalarından nefret ettiğini ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umduğunu" kaydetti. Trump'ın bu açıklamasından söz konusu uygulamadan kimi sorumlu tuttuğu anlaşılmıyor. Bu açıklamasıyla eşi Donald Trump'ın Demokrat siyasetçilerin uygulamadan sorumlu olduğuna dair iddiasını savunduğu yorumları yapanlar da var. Donald Trump da ebeveynlerle çocukların ayrılmasına son vermek istediğini söylüyor, Cumartesi günkü sosyal medya paylaşımında konu hakkında yeni bir yasa çıkarılması için Demokratları Cumhuriyetçilerle birlikte çalışmaya çağırdı. ABD Başkanı "Demokratlar Cumhuriyetçi meslektaşlarıyla bir araya gelip, sınır güvenliği konusunda birşeyler yapmalı. Seçimden sonrasını beklemeyin çünkü kaybedeceksiniz!" dedi. Ancak politikayı eleştirenler, çocukları ailelerinden ayırma kararının ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından geçen ay verildiğini anımsatarak, uygulamaya son verilmesi için Kongre'nin müdahalesinin gerekli olmadığına dikkat çekiyor.