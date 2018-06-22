Melania Trump'ın göçmen çocukları ziyareti kriz yarattı

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, Teksas'ın McAllen bölgesinde göçmen çocukların kaldığı bir tesise sürpriz ziyarette bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklamalar yapan Melania Trump, kamuoyunda tartışmalara neden olan "göçmen çocukların ebeveynlerinden ayrılması" uygulamasının sonuçlarını yerinde görmek için Teksas'a geldiğini söyledi.
Yaklaşık 2 bin 300 göçmen çocuğun bulunduğu iki tesisi gezen First Lady, yetkililerle görüşerek bilgi aldı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Ancak, 46 yaşındaki First Lady'nin göçmen çocukları ziyaret ederken giymeyi tercih ettiği ve sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?) yazılı ceket ise tartışmalara yol açtı. First Lady'nin ceketi Amerikan basınında ve sosyal medyada büyük tepki çekti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Melania Trump'ın sözcüsü," O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Onun bugün Texas'a gerçekleştirdiği önemli ziyaretin ardından, medyanın First Lady'nin gardrobuna odaklanamasını temenni ediyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu “sıfır hoşgörü” politikası kapsamında Meksika’dan ülkeye yasa dışı şekilde geçen göçmenlerin çocukları ile ayrı merkezlerde tutulmasına karar verilmişti.
Donald Trump, önceki gün gelen tepkilerin ardından politikasında değişikliğe giderek göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Melania Trump, eşinin imza kararının öncesinde ülkeye yasa dışı giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası ile ilgili tepkisini göstermiş "kalbiyle de yönetilen bir ülke olmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.
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