Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia

ABD basını, First Lady Melania Trump'ın ameliyat olduktan sonra 15 gündür hiçbir şekilde görüntülenmemesinin 'şüpheli' olduğu yorumunda bulundu.

Yaklaşık 2 hafta önce ABD’nin başkenti Washington’daki Walter Reed Medical Center’da ameliyat olan Melania Trump’ın bu operasyonu başarılı geçtiği açıklanmıştı.

Yerel basın, ameliyatın başarılı geçmesine rağmen 15 gündür kamuoyunun karşısına çıkmayan Melania Trump hakkında kulislerde iyileşemediği iddiaları ortaya atıldı.

TRUMP PENCEREYİ GÖSTERDİ ANCAK...

Öte yandan, Trump'ın geçen hafta Melania Trump'ın sağlığıyla ilgili Beyaz Saray'da konuşan Trump, Melania harika, bize şimdi bakıyor' diyerek pencereyi işaret etmiş, ancak pencereye doğru bakan gazetecilerin pencerede kimseyi görmemişti. ABD basını bu olayı kafa karıştırıcı olarak yorumluyor.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’ın dışında basının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ı göstererek, “Melania çok iyi durumda. Hatta şu an bize bakıyor” yorumunu yapmış fakat gazeteciler kamerayı Beyaz Saray’a çevirdiğinde ortada kimsenin olmadığı görülmüştü.

