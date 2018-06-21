Melania Trump Sınırda Çocukların Tutulduğu Gözaltı Merkezini Gezdi

Amerika’da göçmen çocukların sınırda ailelerinden ayrılarak kafeslerde tutulmalarına dair tartışmalar sürerken Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Teksas eyaletindeki Mcallen’da bulunan gözaltı merkezlerinden birini ziyaret etti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “First Lady Melania Trump, Amerika’ya yasadışı yollarla giren çocuklar için sosyal hizmetler ve sınır devriye işlemleri merkezlerine yapılacak turlara katılmak üzere Texas’a gitti” denildi. Açıklamada “Melania Trump’ın burada güvenlik yetkililerine ve sosyal hizmetler görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etmeyi, destek vermeyi ve çocukların aileleriyle biraraya gelmeleri için zaten var olan çalışmaların üzerine yönetimin daha fazla neler yapabileceği konusunda bilgi almayı hedeflediği” kaydedildi.
Başkan Trump uygulamayı katı şekilde savunurken dün aniden çocukların ailelerinden ayrılmasını önleyecek bir kararnameye imza atmasında First Lady Melania Trump’ın da etkisi olduğu belirtilmişti.
Trump, Çarşamba günü kızının ve eşinin uygulamaya karşı çıktığını “Ivanka’nın ve eşimin bu konuda görüşü kesin. Benim de öyle. Sanırım kalbi olan herkes böyle düşünüyor. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşlanmıyoruz” ifadeleriyle dile getirmişti.
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