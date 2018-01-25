Melania Trump'tan flaş karar! Porno yıldızıyla ihanetin ardından...

İngiliz Daily Mail gazetesi, iptal haberinin tam da Başkan Trump’ın eşini yıllar önce bir porno yıldızıyla aldattığına dair iddiaların gündeme geldiği bir döneme denk gelmesine işaret etti. Melania Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham, DailyMail.com’a yaptığı açıklamada çok fazla planlama ve lojistik gerektiğinden Bayan Trump’ın Davos’a gitmeme kararı aldığını bildirdi. Başkan Trump’ın ise cuma günü liderleri, işadamlarını bir araya getiren Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapması bekleniyor.
Wall Street Journal, Trump’ın avukatı Michael Cohen’in ABD’deki seçimler öncesinde Trump ile ilişkisi konusunda konuşmaması için ‘Stormy Daniels’ diye bilinen porno yıldızı Stephanie Clifford’a 130 bin dolar ödediğini iddia etmişti. Porno yıldızı, 2006’da Trump’ın küçük oğlu Barron’ın doğumundan hemen sonra Trump ile birlikte olduğunu iddia etmişti.
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