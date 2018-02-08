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Skandal fotoğraf: Suriye'de çekildi! Birlikte nöbet tutuyorlar

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 07:34 | Son Güncelleme

ABD, Türkiye’nin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sonrası operasyon düzenleyeceği Menbiç’te alarma geçti. Teröristlerle yan yana nöbet tutan Amerikalı askerlerin skandal fotoğrafları ortaya çıkarken, ABD'li askerlerin, Türk ordusunun 1,5 kilometre mesafede bulunduğu öğrenildi.

Skandal fotoğraf: Suriye'de çekildi! Birlikte nöbet tutuyorlar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Afrin’le birlikte Menbiç’in de terörden arındırılacağı yönünde verdiği kararlılık mesajları sonrası harekete geçti.

Amerikalılar, işgal altında tuttukları Menbiç ile Fırat Kalkanı’nın birleştiği yerde hem devriye geziyor hem de PKK’lılarla birlikte sınır nöbeti tutuyor. Menbiç’in batısında yer alan ve Mehmetçik ile ÖSO’nun Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada bulunan Seyyade, Aseliyye, Muhsine, El Farat, Um Meadise, Şeyh Yahya ve Cübbel Arus köylerinde sürekli devriye gezen ABD askerleri, Dandaniye ve Seyyade köylerinde ise PKK’lı teröristlerle birlikte 24 saat nöbete başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, TSK ve ÖSO birliklerine bir buçuk kilometre mesafede nöbet tutan ABD askerlerinin skandal görüntüleri ortaya çıktı.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Menbiç ABD PKK PYD YPG

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