Menbiç Askeri Konseyi: Menbiç'te YPG yok

Menbiç Askeri Konseyi, kentin geleceği konusunda ABD ile Türkiye'nin herhangi bir anlaşmaya varmadığını belirtti.Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentindeki YPG güçlerinin bu bölgeden çekileceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının yankıları sürüyor. YPG'lilerin Türk ve Amerikan güçlerinin nezaretinde çekileceğini ve kentin yeni bir yerel yönetim kurulana kadar Türkiye ile ABD'nin kontrolünde olacağını söyleyen Çavuşoğlu'na Menbiç Askeri Konseyi'nden tepki geldi.

Ana bileşeni YPG olan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı konseyin sözcüsü Şarfan Derviş, "YPG, Menbiç'in kurtarılmasının ardından tamamen çekildi. Menbiç'te YPG olmadığını Türkiye de biliyor, IŞİD'le mücadele koalisyonu da" dedi.

Bölgenin geçici olarak Türk ve ABD güçlerinin kontrolünde olacağı yönündeki iddiaları "zamansız ve güvenilirlikten yoksun" olarak tanımlayan Derviş, Türkiye'den yapılan açıklamaların "Menbiç'te karışıklık yaratma ve baskı uygulama" amacı taşıdığını ve "kentin istikrarına darbe vurmayı" hedeflediğini öne sürdü. Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü, kentin geleceği konusunda ABD ile Türkiye arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını savundu.