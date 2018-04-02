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Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

Menbiç'te bulunan ABD askerlerinin terör örgütü YPG ile birlikte Menbiç'te Türk askerlerinin bulunduğu belirtilen bölgeyi gözledikleri görüntüler sosyal medyaya düştü.

Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza

Görüntüler, bölgede uzun süredir bilinen, ABD ve terör örgütü YPG arasındaki sıkı işbirliğini gözler önüne serer nitelikte. ABD'li askerler ve teröristlerin Türk askeri ve ÖSO'nun kontrolündeki Cerablus'a doğru baktığı ifade edildi.

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Öte yandan, Türkiye-Suriye sınırında bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinden, dün gece ABD ordusu tarafından Menbiç’e doğru yapıldığı belirtilen askeri sevkiyat devam etti. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda konvoy oluşturan TIR’ların üzerinde yakıt tankerleri, askeri araçlar ve beton bariyerlerinin bulunduğu görüldü.

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ABD SEVKIYATI ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLDÜ

Nusaybin ilçesinden çıplak gözle görünen sevkiyat dün akşam saat 21.00 sıralarında başladı.

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ABD ordusunun yaptığı belirtilen sevkiyatta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bir konvoy, Kamışlı’dan çıkarak Suriye’nin batısı ve Menbiç’e doğru hareket etti.

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Konvoyda bulunan TIR’ların üzerinde ise askeri araçların, yakıt tankerlerinin ve bazı beton bariyerlerin bulunduğu görüldü.

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Konvoyda ambulanslar da yer alırken, söz konusu sevkiyatın son dönemde ABD ile Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun haline gelen Menbiç’e doğru gittiği öğrenildi. Konvoyun geçişi yaklaşık bir saat sürdü.

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Öte yandan, sosyal medyada Menbiç'teki Fransız askerlerine ait olduğu iddia edilen görüntüler de paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Menbiç ABD asker

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kemal erdoğana kamufulaj yorumu yapıcağına abd pkk ilişkisine kelime yapsın biraz. Ke mal
@jonkilife Bu ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu yönetmiyor ve ayrıca 2014 yılında bu soytarıların bizim topraklarımızı kullanarak geçmesine Kemal bey izin vermedi. Çadır mahkemeyi Kemal bey kurmadı. YPK/PKK paçavralarını Kemal bey çektirmedi devletin en tepesindeki cumhurbaşkanlığı ve boşbakanlığa. 2,5 Yıl boyunca valilere operasyona izin vermedim diyen Kemal bey değil. Dolmabahçe'de ve Oslo'da teröristlerle pazarlık yapan kim geri zekalı?
Ne olacaksa olsun artık bıktık inceldiği yerden kopsun ya hep beraber ölelim yada varolalım Abd yi çok büyütmeyelim bu bir varoluş mücadelesi
ooo biz de conileri bekliyorduk. güzel oldu bu! köpeklerine hoşt demektense sahiplerini dövmek daha kalıcı bir çözüm olur.
Eskiden araplar ingiliz kuklasıydı şimdi bunların yanına amerikalılar katıldı,bunlara da ingilizlere verdiğimiz dersi onlarada verelim eninde sonunda kuklalarla karşılaşacaz şimdi tam zamanı ya ALLAH BİSMİLLAH.HEPSİ KAHHAR OLSUN.
yılanın başı ABD,dünyanın azılı teröristi.
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