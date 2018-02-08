Menbiç'teki ABD'li general: Amerikan askerleri çekilmeyecek

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, IŞİD'le mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı Paul E. Funk, ABD'li birliklerin Menbiç'te kalacağını söyledi. Funk, Menbiç'in IŞİD'den temizlendiğini ve bunun "kalıcı olmasını sağlamak için bölgede olduklarını" belirtti.

Associated Press'in haberine göre, ABD'li askeri heyetin Menbiç'i ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Funk, Amerikan güçlerinin Kürt müttefiklerini desteklemek ve Türkiye'nin harekâtı sonrasında tansiyonu düşürmek üzere Menbiç'te olduğunu söyledi.

Funk, Türkiye'den yapılan açıklamaların kendisini endişelendirip endişelendirmediğine dair soruya ise, "Hayır, benim iş tanımım endişelenmek değil. Benim işim savaşmak" diye yanıt verdi.

YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne "çok güvendiğini" belirten Funk, "Kimse yapamazken, onlar Rakka'yı geri aldı... Bunun, masada bir sandalye kazanmalarını sağladığını düşünüyorum" dedi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Funk'ın Menbiç'e ziyaretini Twitter'dan duyurdu.