Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren YPG'li teröristlerin kontrolündeki Menbic'ten şok fotoğraflar geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki ilçeye giden Amerikan Associated Press (AP) ajansı, 'Türkiye tarafından tehdit edilen, ABD'nin koruduğu bir Suriye kenti' başlıklı bir haber servis etti.

Ajansın geçtiği fotoğraflarda, elleri silahlı teröristlerin Menbic içinde kimlik kontrolü yaptığı ve AP foto muhabirine poz verdiği görülüyor. Bir kontrol noktasında ise YPG'li terörist bekliyor.

'Bıçak sırtındaki bir kent' başlığını taşıyan AP'nin karelerinde ayrıca yerel futbol takımının galibiyetini kutlayan Menbicliler de var.

Afrin'i Zeytin Dalı Harekâtı ile YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, bir sonraki hedefin Menbic olacağını birçok kez ilan etti.

ABD'li askerlerin geçen hafta görüntülendiği kent için Ankara ve Washington yakın temas halinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin Menbic'ten ayrılması için Türkiye ve ABD'nin ortak bir 'anlayış'a vardığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, yarın Washington'da olacak ve ABD'li muhataplarıyla Menbic'i masaya yatıracak.

YPG'liler, 2016 yazında bir diğer terör örgütü IŞİD'in kentten çıkarılmasıyla Menbic'e yerleşti ve Washington'ın birçok kez söz vermesine rağmen Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.