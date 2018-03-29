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Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 18:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Afrin'den sonraki operasyon için sinyal verdiği Menbic'e giden Associated Press (AP) haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan teröristleri fotoğrafladı.

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren YPG'li teröristlerin kontrolündeki Menbic'ten şok fotoğraflar geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki ilçeye giden Amerikan Associated Press (AP) ajansı, 'Türkiye tarafından tehdit edilen, ABD'nin koruduğu bir Suriye kenti' başlıklı bir haber servis etti.

Ajansın geçtiği fotoğraflarda, elleri silahlı teröristlerin Menbic içinde kimlik kontrolü yaptığı ve AP foto muhabirine poz verdiği görülüyor. Bir kontrol noktasında ise YPG'li terörist bekliyor.

'Bıçak sırtındaki bir kent' başlığını taşıyan AP'nin karelerinde ayrıca yerel futbol takımının galibiyetini kutlayan Menbicliler de var.

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Afrin'i Zeytin Dalı Harekâtı ile YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, bir sonraki hedefin Menbic olacağını birçok kez ilan etti.

ABD'li askerlerin geçen hafta görüntülendiği kent için Ankara ve Washington yakın temas halinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin Menbic'ten ayrılması için Türkiye ve ABD'nin ortak bir 'anlayış'a vardığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, yarın Washington'da olacak ve ABD'li muhataplarıyla Menbic'i masaya yatıracak.

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YPG'liler, 2016 yazında bir diğer terör örgütü IŞİD'in kentten çıkarılmasıyla Menbic'e yerleşti ve Washington'ın birçok kez söz vermesine rağmen Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Menbiç Türkiye Afrin YPG fotoğraf terörist

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bölgede Herkesin kendince br hesabı var. ABD Rusya İran vs Onlar yağ derdindeki Kasaplar gibiler Bizimde bir hesabımız var ve Onların hesabına gelecek gibide değil 30 Martta Cumhurbaşkanı Danışmanı ABD ye Münbiç konusunda görüşmek için gidecekti Bu son bir fikir alışverişi yada uyarı olabilir 1 Nisan şakası bekleyenler Bizim şaka yapmadığımızı yine görecekler Son bir yıldır gördükleri gibi
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