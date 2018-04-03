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Menbiç'ten son dakika gelişmesi! Fransızlar da teröristlerin yanında

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

ABD askerlerinin iki yeni üs kurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten yeni bir son dakika haberi var. Yerel kaynaklar, Türkiye'nin hedefindeki kritik ilçeye Fransız özel kuvvetler askerlerinin de geldiğini bildiriyor.

Menbiç'ten son dakika gelişmesi! Fransızlar da teröristlerin yanında

ABD askerlerinin iki yeni üs kurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten yeni bir son dakika haberi var. Yerel kaynaklar, Türkiye'nin teröristlerden temizlemek istediği kritik ilçeye Fransız özel kuvvetler askerlerinin de geldiğini bildiriyor. Ayrıca, Fransız askerlerinin ayrıca Amerikan kuvvetleriyle birlikte devriye gezmeye başladığı da yine aynı kaynaklar tarafından aktarılıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Kuzey Irak'ta yayın yapan Kurdistan24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, “Bazen NATO ülkeleri gerginlikten kaçınmak için bölgede birliklerinin olduğunu inkâr ediyor. Ancak gerçekte Fransa ve ABD güçleri bizim bölgemizde görev yapıyor” dedi.

MACRON YORUM YAPMAMIŞTI

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında terör örgütü YPG’nin temsilcilerinin de bulunduğu Suriye’nin kuzeyinden bir heyetle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin Reuters’a bilgi veren bir Kürt yetkili de, Macron’un, DAEŞ’e karşı mücadele için Menbiç’e asker gönderebileceğini söylediğini öne sürmüş, ancak Macron’un ofisi, bu bilgiye ilişkin bir yorum yapmamıştı.

ANKARA: KABULLENMEYECEĞİZ

Ankara, terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Macron’a sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen hafta Macron’un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil” demişti.

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Menbiç Ankara ABD Fransa asker

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