Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

ABD ile Türkiye arasındaki en büyük gerilim olan Menbiç konusunda uzlaşma tamam gibi. İki ülke arasındaki en büyük sıkıntı, ABD yönetiminin Suriye’de terör örgütü PKK’nın uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği destek ile, Menbiç’teki YPG varlığının bir önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın verdiği söze rağmen, hala devam etmesiydi.

Sözcü'de yer alan habere görei, üst düzey bir Amerikalı yetkili, Menbiç’in güvenliğinin YPG tarafından sağlanmasının “şart olmadığını” söyledi. Aynı yetkili, Irak ve Suriye’de IŞİD bir tehdit olmaktan çıktıktan sonra, ABD’nin “PYD ile siyasi işbirliğini, YPG ile de askeri işbirliğini” bitireceğinin güvencesinin Ankara’ya resmen verildiğini de ifade etti.

Amerikalı yetkiliye göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un, Washington tarafından “son derece başarılı ve pozitif” olarak yorumlanan ziyareti sonrasında Ankara ile Washington arasındaki kriz konularında gelinen son nokta şöyle:

"PYD-YPG’YE “MÜTTEFİK” DENMEMESİ TALİMATI VERİLMİŞ"



Tillerson’un ziyareti sırasında Ankara’ya, IŞİD yenildikten sonra ABD’nin “PYD ile siyasi, YPG ile de askeri işbirliğini bitireceği” garantisi tekrarlanmış. Ancak Washington’a göre bölgede IŞİD tehdidi henüz bitmiş değil. Amerikalı yetkili, “geçmişte düşmanın yenildiğine ilişkin erken karar verildiğinde yaşananlar ortada. Bunun en iyi örneği Irak” diyerek, bu kez IŞİD tehlikesi tam olarak ortadan kalkmadan, mücadelenin de hız kesmeden süreceğini söyledi.