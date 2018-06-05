‘Menbiç Yerel Unsurlarca Yönetilecek’

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde ayrıntılar üzerinde müzakereler yürütülmesi ve hem Türkiye hem ABD tarafından kabul edilebilir olmasının gerekeceğini kaydetti. Yetkililer, uygulama takviminin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını, adım adım gideceklerini ama bu süreci mümkün olduğunca hızlı yapmak istediklerini kaydetti.

Yol haritasının ayrıntılarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Amerikalı üst düzey yetkililer, iki dışişleri bakanının onayladığı yol haritasının, Amerika’nın YPG’nin Fırat’ın doğusuna taşınması yönünde verdiği taahhüdü yerine getirme ve bunu da Menbiç’in güvenliği ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde yapma yolunda geniş kapsamlı bir siyasi çerçeve anlaşması niteliğinde olduğunu belirtti.

ABD yönetimi, Suriye’deki Menbiç bölgesinin hem ABD hem de Türkiye açısından “karşılıklı kabul edilebilir” nitelikteki “yerel” unsurlar tarafından yönetileceğini söyledi.

Yetkililer, stratejik bir nokta olan Menbiç’te sağlanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve gerilimlerin azaltılmasının kritik önem taşıdığını vurgularken, varılan anlaşmanın da bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.

Anlaşma kapsamında YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna taşınacağını söyleyen yetkililer, ilerleyen aşamada kentteki sınır hattı boyunca ABD-Türk ortak askeri devriyelerinin konuşlandırılmasının öngörüldüğünü, bu süreçte tüm tarafların işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer, kentin idaresinden kimin sorumlu olacağı konusunda bir soru üzerine, anlaşmanın, yönetime müdahil olan YPG kadrolarının çekilmesi ve yerlerinin iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel unsurlarla doldurulmasını öngördüğünü kaydetti. Yetkililer, “Bu anlaşmayla istikrarlı bir ortamın yaratılması ve askeri operasyon gibi tehditlerin olmaması herkesin yararına olacak” dedi.

Bu süreçte hem NATO müttefiki Türkiye hem de Menbiç halkının güven duyduğu, yerlerinden olanların geri dönebildiği yönetim yapılarının oluşturulması ve reforme edilmesinin önemine vurgu yapan yetkililer, nihayetinde Menbiç sokaklarının istikrarını ve güvenliğini ABD güçlerinin değil yerel güçlerin sağlamasının tasarlandığının altını çizdi.

Yetkililer, “Anlaşmanın arkasındaki fikir, Menbiç’in ABD ya da Türkiye tarafından devralınması değil, Menbiç halkının hem yönetim hem de güvenlik yapıları üzerinde liderliğini yeniden tesis etmesi” ifadesini kullandı.

