HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

‘Menbiç Yerel Unsurlarca Yönetilecek’

05.06.2018 18:41 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Menbiç'in hem ABD hem de Türkiye açısından “karşılıklı kabul edilebilir” nitelikteki “yerel” unsurlar tarafından yönetileceğini belirtti

‘Menbiç Yerel Unsurlarca Yönetilecek’

ABD yönetimi, Suriye’deki Menbiç bölgesinin hem ABD hem de Türkiye açısından “karşılıklı kabul edilebilir” nitelikteki “yerel” unsurlar tarafından yönetileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pazartesi günü Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşmesinin ardından, iki ülke arasında Menbiç konusunda bir “yol haritası” üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Yol haritasının ayrıntılarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Amerikalı üst düzey yetkililer, iki dışişleri bakanının onayladığı yol haritasının, Amerika’nın YPG’nin Fırat’ın doğusuna taşınması yönünde verdiği taahhüdü yerine getirme ve bunu da Menbiç’in güvenliği ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde yapma yolunda geniş kapsamlı bir siyasi çerçeve anlaşması niteliğinde olduğunu belirtti.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde ayrıntılar üzerinde müzakereler yürütülmesi ve hem Türkiye hem ABD tarafından kabul edilebilir olmasının gerekeceğini kaydetti. Yetkililer, uygulama takviminin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını, adım adım gideceklerini ama bu süreci mümkün olduğunca hızlı yapmak istediklerini kaydetti.

Yetkililer, stratejik bir nokta olan Menbiç’te sağlanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve gerilimlerin azaltılmasının kritik önem taşıdığını vurgularken, varılan anlaşmanın da bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.

Anlaşma kapsamında YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna taşınacağını söyleyen yetkililer, ilerleyen aşamada kentteki sınır hattı boyunca ABD-Türk ortak askeri devriyelerinin konuşlandırılmasının öngörüldüğünü, bu süreçte tüm tarafların işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer, kentin idaresinden kimin sorumlu olacağı konusunda bir soru üzerine, anlaşmanın, yönetime müdahil olan YPG kadrolarının çekilmesi ve yerlerinin iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel unsurlarla doldurulmasını öngördüğünü kaydetti. Yetkililer, “Bu anlaşmayla istikrarlı bir ortamın yaratılması ve askeri operasyon gibi tehditlerin olmaması herkesin yararına olacak” dedi.

Bu süreçte hem NATO müttefiki Türkiye hem de Menbiç halkının güven duyduğu, yerlerinden olanların geri dönebildiği yönetim yapılarının oluşturulması ve reforme edilmesinin önemine vurgu yapan yetkililer, nihayetinde Menbiç sokaklarının istikrarını ve güvenliğini ABD güçlerinin değil yerel güçlerin sağlamasının tasarlandığının altını çizdi.

Yetkililer, “Anlaşmanın arkasındaki fikir, Menbiç’in ABD ya da Türkiye tarafından devralınması değil, Menbiç halkının hem yönetim hem de güvenlik yapıları üzerinde liderliğini yeniden tesis etmesi” ifadesini kullandı.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Türkiye'ye AİHM'den 'trafik' cezasıTürkiye'ye AİHM'den 'trafik' cezası
ABD Avrupa'da bölünmeyi tahrik ediyorABD Avrupa'da bölünmeyi tahrik ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme

'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme

YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.