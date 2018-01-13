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Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 22:39 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Menbiç'te iki sivili işkence ederek öldürmesi üzerine halk ayaklandı ve genel grev çağrısı yaptı.

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiçliler, dün PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü siviller 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan'ın cesetlerini bulmuştu.

Gençlerin cesetleri, birininki başı bedeninden ayrılmış şekilde, ilçenin 20 kilometre doğusundaki Kebir İmo köyünde bulunmuştu.

HALKLA PKK ARASINDA ÇATIŞMA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kurbanların fotoğraflarının sosyal medya üzerinde yayılmasının ve ailelerinin çocuklarını teşhis etmesinin ardından, PYD/PKK ile gençlerin ailesi arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

"PKK KENTİMİZİ TERK ETSİN"

Çatışmalar sonrası Menbiçli yüzlerce sivil, örgütü protesto etmek için toplandı. Göstericiler örgütün kenti bir an önce terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istedi.

GENEL GREV ÇAĞRISI

Öte yandan kentteki aktivistler, terör örgütünün işledikleri suçları ve ihlalleri protesto etmek için halkı pazar günü genel greve davet etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, ABD DESTEĞİYLE MENBİÇ'İ İŞGAL ETTİ

PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti.

Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü, Menbiç'teki işgalini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
terör PKK PYD halk Menbiç

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ne yapalım başkasının derdi sizi mi gerdi sn mynet
@hasretcelik.com PKK lılar tutuşmuş))) .Başkasının derdi öylemi.. diye doldunuz lam ozaman Kobaniden Türkiyeye Bize neydi..Gebertseydi İŞİD sizi Girecez lan Kobaniyede girecez Fıratın değil Diclenin Doğusuna çekileceksiniz
Şerefli TÜRK ordusu gelecek sabredin...
Yalan haber
duyarlı Türk vatandaşlar her ilde aynısını yapmalı terör örgütlerini yok etmeli ben bu türk milletinin gözünü seveyim kulu olayım
Yine Abd yine aynı seneryo Ortadoğu yu karıştır silah sat ama bu kargaşayı yönet ki altınlar Petroller sana gelsin silah sadece senden alınsın karşı gelen ülkeyi de karıştır şekil a feto terör örgütü ve suan İran'ın durumu
haberin kaynağı sabah gazetesi yandaş medya inanmayın bu habere işin aslı farklıdır yalancı yalaka yandaş basın
filistin de israilliler için diyorlar kentimizi terk edin. zulm için ayaklanıyolar ama kimse birşey yapmıyor. bu haberin büyüklüğünü göremedim. milleti gazlarsınız anca.
ABD KATAR I TERÖR ÖRGÜTLERİNE MALİ YARDIM YAPMAKLA SUÇLAMIŞTI. TÜRKİYE ABD Yİ TERÖR ÖRĞÜTLERİNE SİLAH SATMAKLA BM NEZNİNDE NİYE SUÇLAYAMIYOR. BİRİSİ BANA ANLATSIN.
aslı astarı ve dayanağı yok bu haberin. üretme haber
önce kol kanat gerdiniz şimdi terk edin. oda iyimiş
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