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Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 22:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Menbiç'te iki sivili işkence ederek öldürmesi üzerine halk ayaklandı ve genel grev çağrısı yaptı.

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Menbiçliler, dün PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü siviller 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan'ın cesetlerini bulmuştu.

Gençlerin cesetleri, birininki başı bedeninden ayrılmış şekilde, ilçenin 20 kilometre doğusundaki Kebir İmo köyünde bulunmuştu.

HALKLA PKK ARASINDA ÇATIŞMA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kurbanların fotoğraflarının sosyal medya üzerinde yayılmasının ve ailelerinin çocuklarını teşhis etmesinin ardından, PYD/PKK ile gençlerin ailesi arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

"PKK KENTİMİZİ TERK ETSİN"

Çatışmalar sonrası Menbiçli yüzlerce sivil, örgütü protesto etmek için toplandı. Göstericiler örgütün kenti bir an önce terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istedi.

GENEL GREV ÇAĞRISI

Öte yandan kentteki aktivistler, terör örgütünün işledikleri suçları ve ihlalleri protesto etmek için halkı pazar günü genel greve davet etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, ABD DESTEĞİYLE MENBİÇ'İ İŞGAL ETTİ

PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti.

Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü, Menbiç'teki işgalini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
terör PKK PYD halk Menbiç

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