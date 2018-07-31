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‘Menbiç’te Koalisyon ve Türk Güçleri Devriye Görevine Devam Ediyor’

31.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Amerika önderliğindeki IŞİD’e karşı koalisyonun Strateji ve Destek Birimi Yardımcı Komutanı Tümgeneral Felix Gedney Irak ve Suriye’deki operasyonların son durumuyla ilgili brifing verdi

‘Menbiç’te Koalisyon ve Türk Güçleri Devriye Görevine Devam Ediyor’

Amerika önderliğindeki IŞİD’e karşı koalisyonun Strateji ve Destek Birimi Yardımcı Komutanı Tümgeneral Felix Gedney, Menbiç’te koalisyon ve Türk askerleri arasında koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyelerin devam ettiğini söyledi.

İngiliz Tümgeneral Gedney Bağdat’tan video konferans aracılığıyla Pentagon muhabirlerine Irak ve Suriye’deki operasyonların son durumuyla ilgili brifing verdi.

Menbiç çevresinde koalisyon güçleri ve Türk askerleri arasında geçen ay başlatılan devriye misyonlarına açıklamasında değinen Gedney, birbiriyle eşgüdümlü ancak bağımsız olarak başlatılan devriyelerin aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

Gedney, şu ana kadar 22 devriye misyonunun tamamlandığı bilgisini verdi.

Menbiç’in iki tarafındaki devriye görevi Türkiye ve ABD arasında anlaşmaya varılan Menbiç yol haritası kapsamında başlatılmıştı. Anlaşma, Menbiç’ten YPG unsurlarının çekilmesini içeriyor. Menbiç’teki YPG varlığı Türkiye ve Amerika arasında uzun süredir gerilime neden oluyordu. Anlaşma, Kürt milislerin çekilmesinden sonra kasaba çevresinde güvenliği Türk ve Amerikan kuvvetlerinin birlikte sağlamasını öngörüyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında ortak devriyelerin ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermemiş ancak bunun “aylar değil haftalar içerisinde” olabileceğini söylemişti. Mattis, şu anda ortak devriyelere yönelik planlama aşamasında olduklarını ve bu devriyeler başlamadan önce yürütülecek eğitimlerde kullanılacak ekipmanın İncirlik’e getirildiğini belirtmişti.

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