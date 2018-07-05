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Menbiç’te Patlama

05.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Kürt Hawar Ajansı’na göre Menbiç’te patlama meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de patlamada 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama, onlarca kişinin ülkenin kuzeyindeki Türk askeri varlığını protesto ettiği sırada oldu

Menbiç’te Patlama

Kürt Hawar Ajansı’na göre Menbiç’te patlama meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de patlamada 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlama, onlarca kişinin ülkenin kuzeyindeki Türk askeri varlığını protesto ettiği sırada oldu.

Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle YPG Menbiç’i 2016’da IŞİD’den geri almıştı.Türkiye, YPG’nin PKK’yla bağlantılı olduğunu belirtiyor ve terörist örgüt olarak niteliyor.

Ankara örgütün Menbiç’ten çekilmesini istiyor.

Amerika’yla Türkiye arasında varılan mutabakat uyarınca YPG’nin Menbiç’ten çekileceği ve bölgede güvenliği Türk ve Amerikan askerlerinin sağlayacağı kaydedilmişti.

Ancak anlaşmanın henüz uygulanmaya başladığına dair net bir belirti yok.

Menbiç, uzun süredir Türkiye’yle Amerika arasında anlaşmazlık konusu konumunda bulunuyor.

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