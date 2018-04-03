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Menbiç'te SDG güçleri TSK'ya karşı alarmda

03.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Menbiç'teki devriye turlarını sıklaştırdığını belirtti.

Menbiç'te SDG güçleri TSK'ya karşı alarmda

Menbiç Askeri Konseyi ise "Türkiye'nin tehditlerini ciddiye alıyoruz" açıklaması yaptı.Ana bileşeni YPG olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) komutanlarından Halil Mustafa, AFP muhabirine yaptığı açıklamada, Menbiç’te bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgedeki rutin devriye turlarının sayısının son dönemde arttığını söyledi.

Koalisyon güçlerinin havadan da helikopterle gözlemlediği bölgeden bildiren AFP muhabiri, olası bir TSK operasyonuna karşı hendekler kazan SDG’lilerin de mevzilerini sağlamlaştırdığını aktardı.

Türkiye, Afrin’den sonra PYD kontrolündeki Menbiç’e de askeri operasyon düzenleyeceğini belirtiyor. Ankara'da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir" denilerek, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye uyarıda bulunulmuştu.

Menbiç’teki ABD varlığı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Menbiç kenti yakınlarında üssü bulunan ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgede 350 askeri olduğunu belirtiyor. Bu askerlerin birçoğu ABD’li.

AFP’nin haberine göre, hem Gözlemevi hem de sahadaki askeri kaynaklar ve rejim yanlısı El Vatan gazetesi, koalisyonun bölgeye takviye birlik ve ağır silahlar gönderdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen Perşembe Menbiç’te yol kenarına yerleştirilmiş olan bir bombanın patlaması sonucu bir Amerikan ve bir İngiliz askerinin öldüğü gün yaptığı açıklamada, “çok yakında” Suriye’deki Amerikan güçlerini bu ülkeden çekeceğini duyurmuştu. Trump'ın açıklamaları üzerine görüşleri sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise herhangi bir çekilme planından "haberdar olmadığını" söylemişti.

PYD’nin dış ilişkilerinden sorumlu isimlerinden Abdülkerim Ömer de ABD güçlerinin yakın zamanda Suriye’den çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu savundu.

“Herhangi bir Amerikan çekilmesinden bahsedilmesi için çok erken“ diyen Ömer, IŞİD’i kastederek "Terör hâlen burada” ifadesini kullandı.

SDG bünyesindeki Menbiç Askeri Konseyi’nin başındaki Muhammed Ebu Adil ise "Türkiye'nin tehditlerini ciddiye alıyoruz" açıklaması yaptı. Adil, “Uluslararası koalisyon Menbiç’teki güçlerinin sayısını artırdı” diye ekledi.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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