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Menbiç'teki ABD'li general: Amerikan askerleri çekilmeyecek

07.02.2018 22:19 | Son Güncelleme

Menbiç'i ziyaret eden ABD'li general Funk, Amerikan askerlerinin bu bölgede kalacağını söyledi.

Afrin harekâtını Menbiç'e genişletebileceğini duyuran Türkiye, ABD'li birliklerin bölgeden çekilmesini istiyor.IŞİD'le mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı Paul E. Funk, ABD'li birliklerin Menbiç'te kalacağını söyledi.

Associated Press'in haberine göre, ABD'li askeri heyetin Menbiç'i ziyareti sırasında bir açıklama yapan General Funk, Amerikan güçlerinin Kürt müttefiklerini desteklemek ve Türkiye'nin harekâtı sonrasında tansiyonu düşürmek üzere Menbiç'te olduğunu söyledi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Funk'ın Menbiç'e ziyaretini Twitter'dan duyurdu.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, IŞİD ile mücadelede ABD'nin müttefiki olan ve Amerikan silahlarıyla donatılan YPG'yi hedef aldığı için Ankara ile Washington arasında gerginliğin tırmanmasına neden oluyor ve iki NATO müttefikinin Suriye'de karşı karşıya gelmesi riskini doğuruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'nın Menbiç'e uzanabileceğini söylemiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerikan askerlerinin Menbiç'ten derhal çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Menbiç bölgesinden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.

DW,AP/SSB,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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