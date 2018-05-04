Meral Akşener 100 Bin İmza Kampanyasını Başlattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza kampanyasını Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’ndan başlattı.

Yüzlerce İyi Partili tarafından karşılanan Meral Akşener, saat 11.00 sularında seçim kuruluna geldi. Seçim kurulu çıkışında kendisini destekleyenlere kısa bir konuşma yapan Akşener, “100 bin imza için tek güvencemiz milletin iradesidir” ifadelerini kullandı.

Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’na gelip imza veren partililerden Avukat Taciser Ülkü Levent, bugün 100 bin imzayı geçeceklerini, çarşamba gününe kadar ise bir milyon imzayı bulacaklarını ifade etti. Türkiye’de 15 yıldır en büyük sorunun insanlar üzerindeki korku ve sinmişlik duygusu olduğunu söyleyen Levent, Genel Başkan Meral Akşener’in insanlara cesaret verdiğini ve peşinden milyonları sürüklediğini sözlerine ekledi.

Meral Akşener’e destek için gelenlerden esnaf Metin Cemşit, gün Türkiye’de birleştirici tek unsurun İyi Parti olduğunu söyledi.

Devlet okullarında 20 yıl edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını söyleyen Jale Kayaalp de imza kampanyasına destek olmasını şu sözlerle ifade ediyor: