HABER

Meral Akşener 100 Bin İmza Kampanyasını Başlattı

04.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza kampanyasını Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’ndan başlattı

Meral Akşener 100 Bin İmza Kampanyasını Başlattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza kampanyasını Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’ndan başlattı.

Yüzlerce İyi Partili tarafından karşılanan Meral Akşener, saat 11.00 sularında seçim kuruluna geldi. Seçim kurulu çıkışında kendisini destekleyenlere kısa bir konuşma yapan Akşener, “100 bin imza için tek güvencemiz milletin iradesidir” ifadelerini kullandı.

Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’na gelip imza veren partililerden Avukat Taciser Ülkü Levent, bugün 100 bin imzayı geçeceklerini, çarşamba gününe kadar ise bir milyon imzayı bulacaklarını ifade etti. Türkiye’de 15 yıldır en büyük sorunun insanlar üzerindeki korku ve sinmişlik duygusu olduğunu söyleyen Levent, Genel Başkan Meral Akşener’in insanlara cesaret verdiğini ve peşinden milyonları sürüklediğini sözlerine ekledi.

Meral Akşener’e destek için gelenlerden esnaf Metin Cemşit, gün Türkiye’de birleştirici tek unsurun İyi Parti olduğunu söyledi.

Devlet okullarında 20 yıl edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını söyleyen Jale Kayaalp de imza kampanyasına destek olmasını şu sözlerle ifade ediyor:

“Bu gidişata dur diyebilecek tek kişi Meral Akşener’dir. O yüzden buradayım, o yüzden onun arkasındayım. Doğru olduğu için, dürüst olduğu için ve bir kadın olarak arkasındayım. Süre uygun olsa 1 milyon imzayı da geçeriz. Bazılarının burada olanlara FETÖ göndermesi yapması inanılmaz kötü niyetli, inanılmaz rencide edici ve basiretsiz bir davranıştır.”

Emekli devlet memuru olan Evren Erdönmez de Meral Akşener’in dürüst, demokrat bir lider olduğunu ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşündüğünü söyledi.

Bir sınavın daha tarihi değişti!Bir sınavın daha tarihi değişti!
Korkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleriKorkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleri
Büyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararıBüyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Alman ordusu alarm veriyor!

Alman ordusu alarm veriyor!

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi

Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.