Meral Akşener: 28 Şubat'ta orduyu eleştirdiği için tehdit edilen 'Asena'

Türkiye ilk ve tek kadın içişleri bakanı olan Merak Akşener'in siyaset yaşamının Kürt sorununda sertlik politikasıyla "topyekûn" mücadele, 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasının ardından çetelerin, kasetlerin, faili meçhullerin ortaya çıkışı ve 28 Şubat süreci gibi bir dizi önemli kilometre taşı bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacak adayın da kendisi olacağını söylüyor.

Ancak Akşener bu yolu tercih etti ve 250 binden fazla imza topladı.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi sonrası esasında artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu olan Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza toplamaya ihtiyacı yoktu.

Akşener hem cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar ederek "çatı aday" formülüne son noktayı koydu, hem de Halkların Demokratik Partisi'nin Millet İttifakı'na dahil edilmemesinde başrolü oynadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde destek verdiği ve vermediği politikalarla muhalefetin stratejisini şekillendiren isim oldu.

MHP kökenli bir aileden DYP'ye

Yolu birçok sağ partiden geçen Meral Akşener, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu.

Üniversite yıllarında MHP'nin gençlik örgütü Ülkü Ocakları'nda aktif isimlerden biriydi. Doktorası sonrası ise çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Ağabeyinin MHP İl Başkanı olması nedeniyle parti siyaseti ile de yakından ilgilendi.

Akşener, aktif politikaya ise 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) Kocaeli Büyükşehir başkan adayı olarak başladı. Seçimi kazanamadı ama sonraki dönemde Çiller ailesinin en güvendiği kişilerden biri oldu.

Başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, bizzat kendi kurduğu ve başkanı olduğu "Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı"nda Meral Akşener'i yardımcısı yaptı.

Akşener daha sonra DYP Kadın Komisyonları Genel Başkanı da oldu. Çiller ailesinin en güvendiği isim olan Meral Akşener'in yükselişi de başlamıştı.

Akşener, 1995'te ilk kez milletvekili seçildi.

Türkiye'nin ilk kadın içişleri bakanı

3 Kasım 1996'da, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyona arkadan çarpan özel otomobilden saçılanlar arasında "derin devletin mafyayla ve 1980 öncesinin ülkücü kadrolarıyla bağları" da yer alıyordu.