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Meral Akşener aday olmayacak

25.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda partinin genel başkanlığına aday olmama kararının kesin olduğunu açıkladı.

Meral Akşener aday olmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve kurucu lideri Meral Akşener, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak partisinin kurultayında aday olmayacağı konusunda kararının kesin olduğunu açıkladı.

Akşener, açıklamasında "Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli" dedi.

Akşener ayrıca, "Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri, iki gün önce kurultayda aday olmayacağını açıklamış, ancak partililerden kendisine yeniden aday olması yönünde çağrılar gelmişti.

İYİ Parti, Meral Akşener liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ayrılan siyasetçilerle birlikte 2017'nin Ekim ayında kuruldu. 24 Haziran seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) oluşturduğu Millet İttifakı bünyesinde katılan partinin oy oranı yüzde 9,96 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Meral Akşener ise yüzde 7,29 oranında oy aldı.

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultay kararı almasında 24 Haziran seçimlerinin sonucunun etkili olduğu belirtiliyor. Olağanüstü kurultayın 12 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.

DW/BÖ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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