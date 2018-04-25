Meral Akşener Kılıçdaroğlu’yla Görüştü: 'Adaylığım Sürüyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında “ortak aday” arayışına kapıyı kapattı ve 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını mesajını yineledi.
Akşener, genel başkan yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Ayfer Yılmaz ile birlikte saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’ne geldi. Akşener ve Kılıçdaroğlu, kurmay ekipleriyle birlikte yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin baş başa görüşmesi 10 dakika sürdü. Sonrasında kameralar karşısına geçildiğinde, Akşener’in, CHP kökenli yeni İYİ Parti’li 15 milletvekili imzasını talep etmeyeceğini ve 100 bin vatandaş imzasıyla aday olma kararlılığını vurgulaması dikkat çekti.
Akşener, Kılıçdaroğlu’na, geçtiğimiz pazar günü 15 CHP’li milletvekilinin seçime katılma yeterliliği sağlamak amacıyla İYİ Parti’ye geçiş yapması nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
Meral Akşener, ‘Partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak’ dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması ve seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinecek bir olay değildi. Bizim yaptığımız İYİ Parti'nin çok ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz demokrasiyi savunanlar, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar 24 Haziran'da, 25 Haziran'da biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran'a huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Akşener’in adaylığını yinelemesi sonrası Kılıçdaroğlu’na, Gül ismi soruldu. Ancak Kılıçdaroğlu, CHP’nin adayı konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.
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