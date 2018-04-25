Meral Akşener Kılıçdaroğlu’yla Görüştü: 'Adaylığım Sürüyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında “ortak aday” arayışına kapıyı kapattı ve 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını mesajını yineledi.

Akşener, genel başkan yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Ayfer Yılmaz ile birlikte saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’ne geldi. Akşener ve Kılıçdaroğlu, kurmay ekipleriyle birlikte yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin baş başa görüşmesi 10 dakika sürdü. Sonrasında kameralar karşısına geçildiğinde, Akşener’in, CHP kökenli yeni İYİ Parti’li 15 milletvekili imzasını talep etmeyeceğini ve 100 bin vatandaş imzasıyla aday olma kararlılığını vurgulaması dikkat çekti.

Akşener, Kılıçdaroğlu’na, geçtiğimiz pazar günü 15 CHP’li milletvekilinin seçime katılma yeterliliği sağlamak amacıyla İYİ Parti’ye geçiş yapması nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Meral Akşener, ‘Partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak’ dedi.