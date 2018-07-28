HABER

Meral Akşener: Pazartesi genel merkezimizde olacağım

28.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı kentlerinden İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener'i olağanüstü kurultayda aday olması yönünde ikna etmek için Akşener'in İstanbul'daki evinin önüne gitti. Akşener, "Pazartesi günü başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım" açıklamasını yaptı. Partililer açıklamayı alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Meral Akşener: Pazartesi genel merkezimizde olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmama kararını değiştirmesi için İstanbul'daki evinin önünde toplanan partililere yaptığı açıklamada Pazartesi günü parti genel merkezine gideceğini söyledi.

İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar ardından, Meral Akşener Afyonkarahisar'daki çalıştayda "genel başkanlığı bıraktığını, olağanüstü kurultayda da aday olmayacağını" açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray ve partili milletvekilleri ise "ortak adayımız Akşener" çağrısı yaptı.

Partili milletvekilleri, parti örgütü yöneticileri ve parti üyeleri günlerdir Akşener'in görevini sürdürmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin farklı kentlerinden İYİ Partililer Cumartesi günü Akşener'in İstanbul'daki evi önünde buluştu.

Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakları bulunan partililer, Akşener lehine slogan attı, Akşener'in evinin kapısına tülbentler astı.

Evin bulunduğu sokağa da "Sonuna kadar Akşener" yazılı pankartlar asıldı.

Aralarında Lütfü Türkkan, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Koray Aydın'ın da bulunduğu bir heyet, Akşener'le görüştü.

Akşener'in açıklamasına alkış ve tazhürat

Görüşme ardından heyet adına milletvekili Koray Aydın bir açıklama yaptı.

Aydın, "Sayın Meral Akşener Allah nasip kısmet ederse Genel Merkez'de Saat 15.00'te görevinin başında olacak. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

İlerleyen saatlerde kalabalığa seslenen Akşener Pazartesi günü partisinde olacağını belirtti:

"Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah evlatlarınıza bağışlasın. Şimdi herkes şehrine dönsün. Evet, Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanı yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Konuşma sırasında sloganlar atan, tezahürat yapan ve Akşener'i alkışlayan İYİ Partililer açıklama ardından evin önünden ayrıldı.

Kuzey California'da Yangınlar DurdurulamıyorKuzey California'da Yangınlar Durdurulamıyor
Bild: 'Erdoğan Eylül Sonunda Almanya'ya Gidiyor'Bild: 'Erdoğan Eylül Sonunda Almanya'ya Gidiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de yeni katliam: 5 ölü

ABD'de yeni katliam: 5 ölü

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.