Meral Akşener: Pazartesi genel merkezimizde olacağım

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray ve partili milletvekilleri ise "ortak adayımız Akşener" çağrısı yaptı.

Aralarında Lütfü Türkkan, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Koray Aydın'ın da bulunduğu bir heyet, Akşener'le görüştü.

Akşener'in açıklamasına alkış ve tazhürat

Görüşme ardından heyet adına milletvekili Koray Aydın bir açıklama yaptı.

Aydın, "Sayın Meral Akşener Allah nasip kısmet ederse Genel Merkez'de Saat 15.00'te görevinin başında olacak. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

İlerleyen saatlerde kalabalığa seslenen Akşener Pazartesi günü partisinde olacağını belirtti:

"Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah evlatlarınıza bağışlasın. Şimdi herkes şehrine dönsün. Evet, Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanı yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Konuşma sırasında sloganlar atan, tezahürat yapan ve Akşener'i alkışlayan İYİ Partililer açıklama ardından evin önünden ayrıldı.