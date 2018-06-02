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Meral Akşener'den Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanına kamyon tepkisi

02.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı, Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken konvoyunun ilerlemesinin bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söyledi. Meral Akşener, "Bugün geçmişte rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e yapılanı, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanı Gaziantep Valisi ve belediye başkanı bize yaptı" dedi.

Meral Akşener'den Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanına kamyon tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken konvoyunun ilerlemesinin bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söyledi. Akşener, "Bugün geçmişte rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e yapılanı, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanı Gaziantep Valisi ve belediye başkanı bize yaptı" dedi.

Akşener, partisinin Gaziantep'te düzenlediği mitingin ardından Osmaniye'ye giderek toplanan kalabalığa seslendi.

"Geç kaldık 2 saattir buradasınız" diye konuşan Akşener, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Maalesef Türkiye adaleti, hakkaniyeti, nezaketi kaybetti. Gaziantep'e gittik. Alanlara insanlarımız gelmesin diye tehdit edildiler. Daha sonra bariyerler kurdular ama milletimin cesur insanları yılmadılar. Gaziantep meydanını tıka basa doldurdular. Ama sonra arkamızdaki brandayı kaldırttılar.

"Çıktık alandan buraya yetişmek için, bizim geçeceğimiz yolu bir harfiyat kamyonuyla kapatmışlardı. Ben alışkınım. Elektriğimizi kestiniz, yıldık mı? Salon vermediniz, yıldık mı? Tehdit ettiniz korktuk mu?"

Gaziantep'te Akşener'in aracının da bulunduğu konvoy, güzergah üzerinde güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan yolda bekletilmiş, aracından inen Akşener görevlilere tepki göstermişti.

Tartışmanın ardından kamyonun hareket ettirilmesi ile İYİ Parti konvoyu Osmaniye'ye hareket etmişti.

'Utanmasalar meydanı yasaklayacaklardı'

Osmaniye'deki konuşmasında, "Utanmasalar bugün meydanı yasaklayacaklardı" diyen Akşener, yaşananların kendilerini yıldırmasının, korkutmasının, geri adım attırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Akşener, konuşmasının ardından bazı yardımcılarını ve partisinin milletvekili adaylarını sahnede tanıtarak oy istedi.

Meral Akşener'den Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanına kamyon tepkisi

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